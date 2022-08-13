الغردقة تستقبل 15 ألف سائح على متن 96 رحلة طيران من أوروبا

يستقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم السبت، 96 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا تقل حوالي 15 ألف سائح أجنبي من مختلف الجنسيات الأجنبية؛ وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة ومراجعة الإجراءات الأمنية بصالات الوصول والاستقبال وتفتيشات على أعلى مستوى وذلك حسب مصدر ملاحي بمطار الغردقة الدولي.

مطار الغردقة يستقبل 96 رحلة طيران

وأشار سامح جمعة نائب، رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة، إلى استعدادات الفنادق والمنتجعات السياحية إلى استقبال آلاف السائحين الأجانب اليوم السبت، على متن 96 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا من ألمانيا وإيطاليا وهولندا وسويسرا والتشيك وبولندا وبلجيكا وفرنسا رومانيا والنمسا ولوكسمبرج وإنجلترا وسلوفانيا وروسيا وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار الغردقة الدولي.

السياح الألمان الأكثر وصولًا إلى الغردقة

وأضاف «جمعة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن السياحة تعيش أزهى عصورها تزامنًا مع ارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران السياحية الوافدة إلى مطار الغردقة من الأسواق السياحية المختلفة ويأتي السياح الألمان في مقدمة السياح الأكثر توافدًا إلى الغردقة.

ولفت إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى أعلى معدل لها حيث وصلت إلى نسبة 100% تزامنًا مع ارتفاع حركة السياحة الداخلية وإجازة الصيف.