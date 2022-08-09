مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان 15 ألف سائح على متن 102 رحلة طيران

يستقبل مطارا الغردقة ومرسى علم الدولي، اليوم الثلاثاء، 102 رحلة طيران على متنها 15 ألف سائح من مختلف الجنسيات القادمة من مطارات أوروبا، بحسب جدول تشغيل الرحلات المعلن في المطارين، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

الغردقة ومرسى علم تستقبلان آلاف السائحين

وكشف مصدر ملاحي إن مطاري الغردقة ومرسى علم يستقبلان 102 رحلة من مطارات 12 دولة أوروبية، حيث يستقبل مطار الغردقة الدولي 82 رحلة طيران تقل حوالي 12 ألف سائح، بينما يستقبل مطار مرسى علم 20 رحلة طيران تقل حوالي 3 آلاف سائح، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

انتعاش رحلات السياحة

من جانبه، أشار وائل سيد، رئيس مجلس إدارة مجموعة منتجعات سياحية بالغردقة، إلى انتعاش حركة السياحة الخارجية تزامنا مع ارتفاع معدل حركة الطيران الوافدة إلى مطار الغردقة ومرسى علم من أكثر من 12 جنسية أجنبية قادمة من التشيك وبولندا وإيطاليا وسويسرا وبلجيكا ولوكسمبورج وهولندا وألمانيا روسيا وفرنسا ورومانيا وسلوفاكيا، لافتا أن السياحة الألمانية تأتي في مقدمة الأسواق السياحية الوافدة إلى فنادق ومنتجعات الغردقة، بينما تتصدر السياحة التشيكية والبولندية الأسواق السياحية الوافدة إلى فنادق مرسى علم.

زيادة عدد الرحلات السياحية

وكشف «سيد» أن فنادق الغردقة استعدت لاستقبال عددا من السائحين الروس، حيث يشهد مطار الغردقة زيادة في عدد الرحلات الروسية، اليوم الثلاثاء، بعد إعلان وكلاء كبرى شركات الرحلات السياحية الروسية تنظيم رحلات جديدة للغردقة قادمة من موسكو وسان بطرسبرج.