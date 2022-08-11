جمارك مطار الغردقة تضبط محاولة تهريب عدد من العملات المعدنية الأثرية

أحبط رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولي، برئاسة جابر موسي مدير الجمرك بالتنسيق مع البحث الجنائي بمطار الغردقة، محاولة تهريب عدد من العملات المعدنية الأثرية بالمخالفة لأحكام قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاتة والقرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973، والذي ينص على منع تداول وبيع المقتنيات التراثية والثقافية والتراثية بطرق غير مشروعة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

الجمارك تضبط محاولة تهريب عدد من العملات المعدنية الأثرية بمطار الغردقة الدولي

فبناء على مذكرة مشتركة من إدارة البحث الجنائي بمطار الغردقة وإدارة تفتيش الركاب بالجمرك بالاشتباه في محاولة راكب أسترالي الجنسية تهريب أشياء مخالفة حال سفره إلى تركيا على رحلة طائرة الخطوط الجوية التركية.

ضبط 16 عملة معدنية قديمة تم الشك في أثريتها وعرضها على إدارة المنافذ الأثرية بالبحر الأحمر

وبالعرض على محمد سيد مراد نائب مدير الجمرك، كلف عادل قرني مأمور الجمرك ومحمد رسلان مدير الحركة بتفتيش أمتعة الراكب بحضور هاني حافظ من الأمن الجمركي فتبين وجود 16 عملة معدنية قديمة تم الشك في أثريتها وعرضها على إدارة المنافذ الأثرية بالبحر الأحمر، ومطار الغردقة، فأفادت بأنها عملات نقدية معدنية أثرية ترجع لعصر الملك قسطنطين الأول والعصر اليوناني والروماني والإسلامي وتخضع لقانون حماية الآثار.

العملات المضبوطة ترجع لعصر الملك قسطنطين الأول

وقرر عبدالعال نعمان، مدير عام جمارك الغردقة، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر ضبط جمركي رقم 16 لسنة 2022 وتحريز المضبوطات بعد العرض على الدكتور قدري هابيل، رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.

الشحات: تشديد الرقابة على كل المطارات والمنافذ الجمركية

وقام بالجرد والتحريز لجنة من محمد عبدالحليم وحسن فتحي، يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات، الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كل المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.