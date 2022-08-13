مصير مقعد أحمد سمير وقصة البديل المتوفى.. ماذا تقول اللائحة والقانون؟

يواجه المقعد النيابي للوزير أحمد سمير، والذي تولى حقيبة وزارة التجارة والصناعة، مصيرًا مجهولًا بسبب وفاة الاحتياطي في قائمة قطاع القاهرة ووجنوب ووسط الدلتا، وهو أحمد على حلمي وشهرته أحمد حلمي، والذي توفى منذ شهرين.

اللائحة الداخلية لمجلس النواب

وإعمالاً للدستور وقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب وتعديلات قانون مجلس النواب يتم تنظيم إجراء تصعيد مرشح من القائمة الاحتياطي لقائمة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، بدلًا للنائب المستقيل أحمد سمير بعد توليه منصبه الجديد وزيرًا للتجارة والصناعة، وللاحتياطى المتوفى.

قانون مجلس النواب

تنص المادة 25 من قانون مجلس النواب على: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجرى انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المرشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.

وكان النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب قد تقدم باستقالته إلى مجلس النواب، اليوم، خلال الجلسة البرلمانية التى عقدها المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بعد توليه منصب وزارة التجارة والصناعة خلفاً للوزيرة نيفين جامع.

وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بها.

وإذا عُين أحد أعضاء المجلس في الحكومة أو في أي منصب آخر مما ذكر، يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الوطن» إنه سيتم تصعيد أحد المرشحين الاحتياطيين بنفس صفة النائب المستقيل، ويجب أن يكون من الشخصيات العامة، وفقاً للوارد فى قائمة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا.

وتنص مادة (5) من قانون مجلس النواب الجديد على أنه يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدداً من المرشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعدداً من الاحتياطيين مساوياً له.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (42) مقعداً الأعداد والصفات الآتية على الأقل:

- ثلاثة مرشحين من المسيحيين.

- مرشحين اثنين من العمال والفلاحين.

- مرشحين اثنين من الشباب.

- مرشح من الأشخاص ذوي الاعاقة.

- مرشح من المصريين المقيمين في الخارج.

على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (21) امرأة على الأقل.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (100) مقعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل:

- تسعة مرشحين من المسيحيين.

- ستة مرشحين من العمال والفلاحين.

- ستة مرشحين من الشباب.

- ثلاثة مرشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة.

- ثلاثة مرشحين من المصريين المقيمين في الخارج.

على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (50) امرأة على الأقل.

وفي جميع الأحوال يجب أن يتوافر في المرشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية أياً من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة.

ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مرشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم.

وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المرشح مستقلاً ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.