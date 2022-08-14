تفاصيل مقتل موظف ببولاق على يد الزوجة والحلاق.. علاقة عمرها 3 سنوات

قاربت على الستين من عمرها، لكنها كانت تتصرف كفتاة ليل في عمر الشباب، لم تكتف بخيانة رفيق دربها مع حلاق قريب من منزل الزوجية بل أعدت خطة لإزهاق روح زوجها، فأوكلت إلى العشيق مهمة قتل الزوج وأعطته مفتاح دخول الشقة وأخبرته بموعد نومه وقت وجودها خارج الشقة فدخل وضرب الزوج بالضربة القاضية على رأسه بقطعة حديدية، وتظاهرت هي أمام الجيران بالحزن والحسرة عقب اكتشاف الجريمة قبل أن تستنجد بالشرطة هي ونجلها الذي كان برقتها ولم يعرف الفخ المحكم منها.

علاقة عمرها 3 سنوات

ما تقدم في السطور السابقة كشفت عنه تحريات المباحث وألقت القبض على الزوجة البالغة من العمر 55 سنة والعشيق الذي يصغرها بعامين فقط وبمواجهتهما بأدلة الاتهام وهي أن الشقة لم تتعرض للسرقة وأن نوافذها وبابها سليمة، وأمام حصار المباحث للزوجة انهارت واعترفت بتفاصيل صادمة أنها على علاقة بعشيقها منذ 3 سنوات وأنها تقابله داخل منزل الزوجية وخارجه بشكل مستمر وعندما شك الزوج في تصرفاتها واكتشف علاقتها قررت التخلص منه فاتفقت مع العشيق على خطة الجريمة.

خطة الجريمة قبل 72 ساعة من تنفيذها

خطة الجريمة أعدتها الزوجة قبل تنفيذها بـ 72 ساعة واختارت وقت خلود زوجها إلى النوم، بحسب اعترافها أمام المباحث، واصطحبت نجلها بحجة التنزه خارج المنزل وقضت 3 ساعات في رحلتها ولم تعد إلا بعد أن تلقت رسالة على واتساب من عشيقها «الخطة تمت بنجاح»، فاصطحبت نجلها وعادت إلى المنزل ووقفت أمام باب الشقة وكسبت بيدها على الزر المخصص للجرس في محاولة منها للنداء على زوجها قبل أن تستخدم مفتاح الشقة وتفتح بابها فوجدته جثة داخل غرفته.

خديعة قاتلة زوجها

كاد قلب نجل المجني عليه أن ينفطر من شدة الحزن عندما شاهد والده غارقًا في دمائه بينما كانت والدته تتظاهر بالحزن وهي تصرخ «الحقوني جوزي مات»، المسرحية الهزلية التي كانت بطلتها الزوجة سرعان ما انكشفت أمام المباحث الذين حاصروها بالأدلة وألقوا القبض على شريكها في الجريمة الذي اعترف أيضًا بأنه دخل الشقة ملثمًا وضرب الزوج على رأسه بقطعة حديد فمات في الحال.

تمثيل الجريمة

اقتادت أجهزة الأمن ظهر أمس الزوجة والعشيق إلى مسرح الجريمة وقاما العشيق بتمثيل جريمته في حضور النيابة العامة التي نسبت إليهما تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وقررت حبسهما على ذمة التحقيقات، وعقب انتهاء المعاينة التصويرية أعادتهما الشرطة إلى محبسهما.