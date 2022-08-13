حبس عامل شرع في قتل زوجته وسائق طعن زوج شقيقته بالقليوبية.. خلافات أسرية

أمرت جهات التحقيق بمحافظة القليوبية بحبس عامل لاتهامه بالشروع في قتل زوجته، وكذلك حبس سائق طعن زوج شقيقته، وذلك في مشاجرتين منفصلتين ببنها وقليوب، بسبب الخلافات الزوجية.

وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث في الواقعة، وكذلك الاستعلام عن حالة المصابين لسؤالهم عن ملابسات الواقعتين.

تفاصيل مشاجرة زوجين ببنها

وكانت ربة منزل أصيبت بجرح طعني في البطن بقرية بطا مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية على يد زوجها، خلال مشادة كلامية نشبت بينهما بسبب خلافات زوجية، سدد خلالها الزوج طعنة لها باستخدام سلاح أبيض «سكين».

وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد أيمن عادل مأمور مركز شرطة بنها، يفيد ورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعي، باستقبال ربة منزل مصابة بجرح طعني نافذ بالبطن وتم حجزها للعلاج.

بالمعاينة والفحص تبين إصابة «ر م ع»، 25 سنة، ربة منزل، ومقيمة بقرية بطا دائرة مركز بنها، بجرح طعني نافذ بالبطن، واتهمت زوجها «م ع ع»، 31 سنة، عامل، بالتعدي عليها باستخدام سلاح أبيض «سكين»، وذلك خلال مشادة كلامية نشبت بينهم بسبب خلافات الزوجية، قام خلالها الزوج بتسديد طعنة لها.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وبإرشاده تم ضبط السلاح المستخدم بالواقعة، وحُرر محضر بالواقعة وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، والاستعلام عن حالة المصابة واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

مشاجرة بسبب خلافات زوجية بقليوب

وفي قليوب المحطة بمحافظة القليوبية، أصيب عامل أمن إداري على يد شقيق زوجته، سائق، بجرح طعني بالرقبة واسترواح هوائي بالرئتين، إثر طعنه باستخدام مفك حديدي، وتم نقله وحجزه بأحد المستشفيات بمحافظة الجيزة، وحجزه للعلاج، وذلك بسبب وجود خلافات أسرية ونسب بين المجني عليه وزوجته شقيقة المتهم.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بتلقي بلاغ من أحد مستشفيات الجيزة، باستقبال عامل أمن إداري مصاب بجرح طعني بالرقبة واسترواح هوائي بالرئتين.

وانتقل ضباط مباحث قسم شرطة قليوب لمكان الواقعة، وتبين إصابة «أحمد م ف»، 32 سنة، عامل أمن إداري، مقيم دائرة القسم، بجرح طعني بالرقبة واسترواح هوائي بالرئتين، على يد «ح ح ك»، 42 سنة، سائق، ومقيم دائرة القسم، وذلك بسبب حدوث مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بسبب خلافات أسرية ونسب، قام خلالها المتهم باستخدام مفك حديدي والتسبب في إصابة المجني عليه.

ونُقل المصاب لأحد المستشفيات بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة، وحُجز لتلقي العلاج، وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتخلصه من السلاح المستخدم بالواقعة.