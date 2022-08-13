نائب التنسيقية: التعديل الوزاري يهدف إلى تحقيق معدلات نمو أعلى في ظل الأزمة العالمية

أعلن النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تأييده للتعديل الوزاري الذي وافق عليه مجلس النواب اليوم، وضم 13 حقيبة وزارية، مؤكدا أن التعديل هدفه تطوير أداء بعض الوزارات خلال الفترة المقبلة.

ضخ دماء جديدة

وأضاف فتحي، خلال بيان له اليوم، أن الحكومة كانت تحتاج إلى بعض التغييرات وضخ دماء جديدة للمساهمة في تطوير الأداء ببعض الملفات لتحسين حياة المواطنين، وتحقيق معدلات نمو أعلى في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة.

تطوير العمل بمؤسسات الدولة

كما وجّه النائب أحمد فتحي، الشكر للوزراء السابقين على جهودهم خلال السنوات الماضية، وما بذلوه من جهد كبير في خدمة الوطن لتطوير منظومة العمل داخل مؤسسات الدولة.