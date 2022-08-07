«نائب التنسيقية» يلتقي رئيس مدينة شبرا الخيمة لمتابعة طلبات المواطنين

التقى النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، اللواء أحمد مرزوق رئيس مدينة شبرا الخيمة لمتابعة تنفيذ طلبات المواطنين في نقل مكتب بريد السعادة والتعاون وصرف صحي الشرقاوية القديمة وشكاوى شارع أحمد عرابي، والتي سبق أن تقدم بها النائب محمد عبد العزيز.

وأوضح نائب التنسيقية في بيان له، أنه تقدم بطلب إحاطة بتاريخ 15/ 11/ 2021 ، بشأن عدم إدخال الصرف الصحي في الشرقاوية القديمة وتم مناقشته في لجنة الإسكان بمجلس النواب لتوصي اللجنة بالبدء في عملية إدخال الصرف الصحي في الشرقاوية القديمة، وتم مخاطبة كل الجهات التنفيذية واستمع النائب لآخر ما تم من مجلس المدينة تجاه هذا المشروع وأكد استمرار متابعته حتى يتم تنفيذه.

كما تقدم النائب بتاريخ 26 / 5 / 2022 م بطلب للمحافظ اللواء عبد الحميد الهجان لنقل مكتب بريد السعادة والتعاون بناء على شكاوى أهالي المنطقة إلى دار الضيافة التابع لحي غرب شبرا الخيمة ومتابعته لما يتم من تحديد القيمة الإيجارية العادلة ليتم نقل المكتب خدمة لأهالي المنطقة وأكد النائب استمرار المتابعة حتى يتم نقل مكتب البريد والتواصل مع كل الجهات التنفيذية لتذليل كل المعوقات في ذلك.

وأشار عبد العزيز، إلى مناقشة تأخر الإصلاحات بشارع أحمد عرابي واستمرار شكاوى المواطنين من هذا التأخير وأكد النائب ضرورة متابعة الجهات التنفيذية الشركات المنفذة ليتم حل هذه المشكلة، وطلب النائب أن يتم حل هذه المعوقات في أسرع وقت ممكن على أن تستمر المتابعة بشكل دوري.

ووجه النائب الشكر للواء أحمد مرزوق رئيس مدينة شبرا الخيمة على تعاونه المستمر والعمل المشترك بين النواب والجهات التنفيذية ليتم تقديم أفضل الخدمات لأهالي شبرا الخيمة.