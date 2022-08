قبل عرض الحلقة الأولى.. تعرف على موعد عرض مسلسل House of The Dragon

حالة من الحماس يعيشها الجمهور الذي ينتظر موعد عرض مسلسل House of The Dragon، إذ تفصلهم أيام قليلة عن بداية الموسم الأول المأخوذ عن رواية «Fire & Blood» للكاتب جورج أر.أر. مارتن، تدور أحداث المسلسل قبل 200 عام من أحداث مسلسل «Game of Thrones»، حول عائلة «تارجارين» والصراعات التي وصلت إلى حرب أهلية.

وأبدى الجمهور تحمسه بعد الكشف عن موعد عرض مسلسل House of The Dragon، والذي يضم في بطولته مجموعة ضخمة من الممثلين من بينهم بادي كونسيدين، وإيما دارسي، ومات سميث، وأوليفيا كوك، وستيف توسان، وإيف بيست، وفابيان فرانكل، وسونويا ميزونو، وريس إيفانز، ومن كتابة جورج أر.أر. مارتن وريان كوندال.

شبكة «HBO» تكشف موعد عرض مسلسل House of The Dragon

ويبدأ موعد عرض مسلسل House of The Dragon، في 21 أغسطس الجاري، ويتكون موسمه الأول من عشر حلقات، وتذاع حلقة واحدة في يوم الأحد من كل أسبوع في تمام الساعة 9 حسب التوقيت الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، وتصل مدة الحلقة الواحدة إلى ساعة.

وتحمل الحلقة الأولى من المسلسل عنوان «The Heirs of the Dragon» من إخراج ميجيل سابوجنيك، بينما تذاع الحلقة الثانية في 28 أغسطس الجاري، بعنوان «The Rogue Prince»، وبجانب العرض على شبكة «HBO» الأمريكية، سيتمّ عرض المسلسل في مجموعة كبيرة من الدول من بينها نيوزيلندا، والهند، والمملكة المتحدة، وأيرلندا، وإيطاليا وألمانيا والنمسا وسويسرا، ووصلت تكلفة المسلسل إلى 100 مليون دولار، بواقع 20 مليون دولار للحلقة الواحدة.

قبل موعد عرض مسلسل House of The Dragon.. ما تحتاج معرفته عن المسلسل

بدأ تصوير المسلسل في أبريل 2021 في المملكة المتحدة، إضافة إلى عدد من الدول من بينها كرواتيا والمغرب، كما تمّ تصوير أجزاء من الموسم الأول في كاليفورنيا وفي مقاطعة كاسيريس في غرب إسبانيا، وصورت مشاهد في قلعة مونسانتو بالبرتغال، وتم الإنتهاء من التصوير رسميًا في فبراير 2022، وفقًا لما أعلنته شبكة «HBO».

ويتناول المسلسل ذروة فترة حكم «آل تارجارين» والحرب الأهلية، المعروفة باسم «رقصة التنانين»، التي تحدث قبل 200 عام من معركة دينيريس تارجارين على العرش، ولم يشاهدوا «Game of Thrones» من قبل، فهي مبنية على سلسلة الكتب الأكثر مبيعًا لجورج آر آر مارتن «A Song of Ice and Fire»، حول تسع عائلات نبيلة تلعب لعبة مميتة للسيطرة على ممالك ويستروس السبع، للجلوس على قمة العرش الحديدي.