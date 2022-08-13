تنسيق كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 2022.. اعرف ضوابط القبول

تنسيق كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 2022 يشغل بال أولياء الأمور والطلاب عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة وبدء تنسيق المرحلة الأولى لطلاب شعبة علمي علوم وعلمي رياضة والشعبة الأدبية، التي تستمر حتى يوم الاثنين الموافق 15 أغسطس الجاري.

وقال الدكتور الحسين دهشان، عميد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بجامعة بني سويف، إنه من المتوقع انخفاض الحد الأدنى لتنسيق الكلية عن العام الماضي، موضحا أن تنسيق العام الماضي بلغ 82% لشعبة علمي علوم و67% لعلمي رياضة.

تخصصات كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية

وأضاف «دهشان» لـ«الوطن»، أن كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بها العديد من التخصصات أبرزها تخصص تكنولوجيا الأجهزة الطبية وتكنولوجيا البصريات وتكنولوجيا إدارة المعلومات لطلاب شعبة علمي رياضة.

وأكد الدكتور الحسين دهشان، أن بقية تخصصات الكلية هي تكنولوجيا المختبرات الطبية وتكنولوجيا علوم الأشعة والتصوير الطبي وتكنولوجيا تركيبات الأسنان، موضحاً أنه جار العمل على افتتاح تخصص التنفس الصناعي والصحة العامة.

شهادة كلية تكنولوجيا العلوم الصحية

ونوه عميد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، أن الكلية بها برنامج خاص تصل مصروفاته الدراسي من 13 إلى 14 ألف جنيه، موضحاً أنه يتم منح الطالب شهادة أخصائي تكنولوجيا الشعبة وفرص عمل تنتظر خريجي الكلية لأن توجه الدولة في الوقت الحالي هو الاهتمام بالتعليم التكنولوجي.

وعن سنوات الدراسة بالكلية، أكد الدكتور الحسين دهشان، أن الكلية أربعة سنوات، وتسعى لقبول حوالي 520 طالب في العام الدراسي الجديد وسيتم تفعيل برنامج الدراسات العليا للحصول على درجة الماجستير والدكتوراه في التخصص.

ضوابط القبول بالكلية

وأوضح أن القبول بالكلية يتوقف على الحد الأدنى للتنسيق ولا توجد أي اختبارات قبول ما عدا البرنامج الخاص الذي يشترط اختبار قبول ومقابلة شخصية، مشيراً إلى أن الكلية مزودة بمجموعة من المعامل الحديثة أبرزها معامل تركيبات الأسنان ومعامل المختبرات الطبية ومعامل البصريات ومعامل الإدارة والمعلوماتية ومعامل الفيزياء ومعامل الأجهزة الطبية.