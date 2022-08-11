فتح القبول ببرامج الدراسات العليا «STEM» بجامعة المنيا.. تتيح فرص عمل

أعلنت كلية التربية بجامعة المنيا، اليوم الخميس، فتح باب القبول بأفضل برامج الدراسات العليا لإعداد المعلم والقيادات التربوية على مستوى كليات التربية «STEM»، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفي عبد النبي رئيس الجامعة، والدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عيد عبد الواحد عميد الكلية.

وتضمن برامج الدراسات العليا لإعداد المعلم بكلية التربية في جامعة المنيا، الحصول على فرصة عمل بعد التخرج داخل وخارج مصر بشتى المؤسسات التعليمية، حيث يتم تقديم أحدث برامج الدراسات العليا «STEM».

برامج الدراسات العليا لإعداد المعلم بتربية المنيا

1- برنامج الدبلوم المهني إعداد المعلم لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM (برنامج ممول من الهيئة الأمريكية للتنمية الدولية USAID).

2- برنامج الدبلوم المهني إعداد القيادات التربوية لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM (برنامج ممول من الهيئة الأمريكية للتنمية الدولية USAID).

فرص عمل بعد التخرج من برامج الدراسات العليا

1- فرصة عمل بمسابقة الـ30 ألف معلم، والتي تشترط الحصول على الدبلوم المهني.

2- فرصة عمل بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM في كافة محافظات الجمهورية، والتي تشترط الحصول على الدبلوم المهني.

3- فرصة عمل بالمدارس الدولية داخل وخارج مصر.

4- فرصة عمل بمدارس اللغات.

5- فرصة عمل بكبرى المدارس الخاصة.

6- فرصة عمل بالمدارس التجريبية.

7- فرصة عمل بدول الخليج، والتي تعمل على تطوير المناهج الدراسية بكافة المراحل التعليمية في ضوء مدخل STEM.

8- فرصة عمل بالمواقع القيادية بجميع المؤسسات التعليمية.