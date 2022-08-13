3 وزراء من مواليد السبعينيات في حكومة مدبولي بعد التعديل الوزاري

وافق مجلس النواب، اليوم، بأغلبية الأعضاء، على التعديل الوزاري المرسل من رئيس الجمهورية خلال الجلسة الطارئة والذي شمل 13 حقيبة وزارية وشمل هذا التعديل بعض الوزارات وكان يوجد من بينهم وزراء من مواليد السبعينيات.

تُعد الدكتورة رانيا عبد المنعم المشاط وزيرة التعاون الدولى، من مواليد 1975 والحاصلة على بكالوريوس في الاقتصاد، الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1995 كما أنها حصلت على ماجستير في الاقتصاد، جامعة ميريلاند في كوليج بارك عام 1998.

وزراء من مواليد السبعينيات

عملت الدكتورة رانيا المشاط سابقًا كوزير للسياحة منذ يناير 2018، وحتى ديسمبر 2019 كما أنها شغلت منصب نائب مدير ورئيس قسم السياسة النقدية في البنك المركزي بمصر وعملت كاقتصادي في «مكتب فيتنام»، قسم آسيا والمحيط الهادئ، وصندوق النقد الدولي، الولايات المتحدة الأمريكية من عام 2001، إلى يوليو 2005.

لم تكن وزيرة التعاون الدولى فقط من مواليد السبعينيات في قائمة مجلس الوزراء ولكن هناك أيضا الدكتورة ياسمين صلاح الدين، وزير البيئة، والتي من مواليد مارس 1975 كما أنها حصلت على دكتوراه في السياسية الدولية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وحصلت على ماجستير العلوم البيئة من جامعة عين شمس، وأيضا ماجستير في العلوم البيئية ودكتوراه في العلوم السياسية نقلا عن الموقع الرسمي لمجلس الوزراء.

عملت الدكتورة «ياسمين» مساعد وزير البيئة للتنمية المستدامة والتعاون الدولى وأيضا أستاذ مساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة وشغلت منصب القائم بأعمال مدير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية.

إنجازات المهندس أحمد سمير

كما أن هناك المهندس أحمد سمير الذي تولى منصب وزير التجارة والصناعة خلفا لنيفين جامع، مواليد عام 1974، وأيضا تولى رئاسة لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان منذ انتخابات اللجان النوعية التي عقدت العام الماضي بالبرلمان، وكان عضوًا في لجنة الصناعة.

تخرج المهندس أحمد سمير من كلية الهندسة تخصص ميكانيكا، والتي تخرج فيها عام 1996، كما أنه يمتلك خبرة عملية في مجال الصناعة، من خلال عمله في إدارة المشروعات الصناعية وقطاع الكيماويات، ولديه علاقات ممتدة بالمجتمع الصناعي.