سليمان وهدان: التعديل الوزاري يعكس اهتمام الدولة بقطاع الصناعة

أكد النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن التعديل الوزاري الذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الطارئة التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، وشملت 13 حقيبة وزارية، جاء في التوقيت المناسب، مشيرا إلى أن تجديد الدماء أمر في غاية الأهمية حتى تتمكن الحكومة من استكمال رؤيتها، وخطة التنمية التي تتبناها الدولة المصرية.

التعدل الوزاري الجديد

وقال «وهدان» إن التعديل الوزاري يعكس اهتمام الدولة بقطاعي الصناعة والأعمال العام، مؤكدا أهمية وجود قيادات قادرة على تنفيذ رؤية الرئيس خلال الفترة المقبلة، والتي تتضمن العديد من التحديات التي تفرضها الظروف والأوضاع العالمية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن استبعاد وزير التعليم الدكتور طارق شوقي بعد تزايد شكاوى أولياء الأمور من المنظومة التعليمية جاء تلبية لرغبة شعبية، مؤكدا على ضرورة التمسك بخطة تطوير التعليم مع البحث عن آليات مختلفة للتنفيذ لا تسبب ضغطا أو أعباء على الطلاب وأولياء الأمور.

«الصحة» ليست جديدة على «عبد الغفار»

وأشار «وهدان» إلى أن الفترة الماضية سمحت للدكتور خالد عبد الغفار التعرف على مشكلات وزارة الصحة خلال فترة توليه الوزارة كقائم للأعمال، مؤكدا أن الوزارة ليست جديدة عليه، متمنيا النجاح له في إدارة هذا الملف الشائك والمساهمة في النهوض بالمنظومة الصحية.