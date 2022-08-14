بعد ظهوره في تونس.. أهم 5 معلومات عن مرض اللسان الأزرق

تزايدت مؤشرات البحث على محرك «جوجل» خلال الساعات الماضية، عن مرض اللسان الأزرق الذي ظهر في تونس بعد أن أعلنت السلطات التونسية، وجود حالات مصابة بين الأغنام بمرض اللسان الأزرق بمدينة الكاف التونسية، وترصد «الوطن» أبرز المعلومات عن مرض اللسان الأزرق .

الاشتباه في إصابة الماشية بمرض اللسان الأزرق في تونس

بحسب وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية، دعت دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدينة الكاف في تونس، إلى أخذ 4 عينات مختلفة لرؤوس الأبقار والأغنام من أجل تحليلها بعد ورود أنباء عن إصابتهم بمرض اللسان الأزرق.

وحثت إدارة دائرة الإنتاج الحيواني بمديرية مدينة الكاف، مربي الأغنام والأبقار لاتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لحماية جميع المواشي، التي تتضمن محاربة البعوض المسؤول عن نقل مرض اللسان الأزرق بين الحيوانات، والعناية الجيدة بالمبيدات الحشرية التي تساهم في زيادة انتشار المرض، والتخلص من المياه الراكدة، حيث يتكاثر فيها البعوض سريعا لشدة الرطوبة.

ما هو مرض اللسان الأزرق؟

1- رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بمدينة الكاف التونسية، حسين الرزايقي، قال إن مرض اللسان الأزرق هو مرض يصيب معظم المواشي ولا ينتقل إلى الإنسان.

2- تصاب المواشي بمرض اللسان الأزرق من خلال وجود فيروس ينتقل عبر الحشرات، وتقوم بعوضة licoides sppcu بنقل ذلك الفيروس إلى المواشي.

3- راديو «إكسبريس إف إم»، أكد أن نسبة الإصابة بالمرض لدي الأبقار أقل من إصابة بالأغنام بالمرض.

4- مدة حضانة المرض داخل جسم المواشي تستمر لمدة 6 أو 8 أيام.

5- أبرز أعراض الإصابة بالمرض هي حدوث حمي خفيفة مع احتقان شديد للغشاء المخاطي الموجود بالفم، وتكون عدة تقرحات على الشفاه واللسان، مع وجود رائحة كريهة للفم، بالإضافة إلى تورم شديد في عضلات الرقبة والظهر، وصعوبة في الحركة.