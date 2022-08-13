رامي جمال يروج لحفل 24 أغسطس في جدة: انتظروا مفاجأة مني

أعلن المطرب رامي جمال عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» انتهاءه من اختيار أغاني حفله في مدينة جدة السعودية المقرر له يوم 24 من شهر أغسطس الجاري.

ونشر رامي جمال بوستر الحفل وعلق عليه قائلًا: «أهل جدة الوعد 24 إن شاء الله عاوزين نعمل حفل ما تعملش قبل كده وفيه مفاجأة مني».

أغاني حفل رامي جمال في جدة

وأضاف رامي جمال: «أغاني الحفل بالترتيب خلينا قاعدين، فقت متأخر، سقف، بقيت أخاف، الميدلي، سيبو، مات اللي فات، دي العيون، قمر ومنور، اوعديني، ولسه، استغنيت، اتفضل امشي، قدامي، ناديلي، من كتير، زي الشمس، الجو جامد، مفاضش بيا، بيهم كلهم.. ولو صوتكم زلزل اليوم نكمل تاني».

ألبوم رامي جمال

وطرح مؤخرًا المطرب رامي جمال أغاني ألبومه الجديد «سيبنا بعض»، تباعًا عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة وقد حققت الأغاني نسب مشاهدة كبيرة على يوتيوب، منها: «بقيت أخاف»، «خلينا قاعدين»، «موقف صعب»، «قمر ومنور»، «أنا دلعت»، «مسيرى أنساك»، «أدّبتنا الدنيا»، «شفت الحقيقة»، «سيبنا بعض»، «كلمينى شوية عنى»، «فى جمال كده».

وتعاون رامي جمال في الألبوم مع عدد من الشعراء أبرزهم أمير طعيمة، أحمد عبدالنبي، محمد أبونعمة، عمرو المصري، أحمد المالكي، محمد عاطف، إبراهيم جاد ومن الملحنين أحمد العدل، غريب، محمود أنور، مدين، محمد أنيس.

وتنوعت أغاني الألبوم بين الرومانسي والدرامي، وأبرزها أغنية «أدبتنا الدنيا» التي علق عليها رامي جمال عبر حسابه بإنستجرام قائلًا: «الأغنية دي ممنوعة لأي اتنين انفصلوا اللهم بلغت».

وتقول كلمات الأغنية

الهدوء والابتسامة مقصودين وبدم بارد

ولا جاية تجسي نبضي.. كل شىء في الدنيا وارد

ع العموم مش فارقة حاجة.. إحنا اكتر من بعدنا

عيشتي بعدي وعيشت بعدك م الحكاية شيلنا ايدنا

أدّبتنا الدنيا واحنا اللي نستاهل حسابها

هي غلطة وجت ف ثانية ضعنا من بعض بسببها

واحنا ملناش حق نزعل او نعاتب بعض حتى

كل واحد فينا كان ليه حاجة ف التاني وسابها