رامي جمال يرد على هجوم أحد متابعيه: «أنت محتاج علاج.. واللي هيحاسبنا ربنا»

شن أحد المتابعين هجوما حادًا على الفنان رامي جمال، أثناء احتفاله بنجاح أغنيات ألبومه الجديد الذي طرحه الأيام الماضية، قائلًا: «يا أخي أنا مش فاهم أنت ربنا جابلك مرض وعانيت منه كتير أوي، وبعد ما ربنا شفاك راجع برضو تغني، وأنت عارف إن الغنا حرام، أنت مستني يحصلك إيه تاني».

ليرد عليه رامي جمال من خلال حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، حيث كتب: «بص يا سيدي أنا ربنا راضاني، والحمد لله لسه الابتلاء زي ما هو بس لو عاوز الحقيقة أنت اللي محتاج علاج من كلامك اللي زي الرصاص».

رامي جمال يرد على هجوم متابع

وتابع: «لو أنا غلط في حاجة تعتقد إن طريقتك دي ممكن تبقى الصح، أنا للأسف كنت بشوف آراء الناس الإيجابية والنقد البناء واللي طمعانين في حاجة أفضل لأن دائما في أفضل طبعا، فشوفت كلامك على الصبح».

واختتم رامي جمال كلامه: «مش هقولك غير ربنا يسامحك على القسوة وده واثق إنه مش حب واللي هيحاسبنا ربنا، يا عالم مين أحسن من مين، وكلنا بشر مش أنبياء ممكن نخطئ ونصيب والهداية من رب العالمين، يومك أجمل من قلبك إن شاء الله».

آخر أعمال رامي جمال

وطرح الفنان رامي جمال مؤخرًا أغنيته الجديدة «أدبتنا الدنيا» عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهي أحدث أغاني ألبومه الجديد «يستاهل بوستين»، وهي من كلمات الشاعر الغنائي إبراهيم جاد، وألحان محمد أنيس، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وميكس وماستر برو ميوزك ستوديو.