رامي جمال يطرح أغنيته الجديدة «أدبتنا الدنيا».. فيديو

طرح الفنان رامي جمال أغنيته الجديدة «أدبتنا الدنيا»، منذ قليل، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، من خلال الصفحة الرسمية للشركة المنتجة لألبومه الجديد.

وأغنية أدبتنا الدنيا، تعاون فيها رامي جمال مع الشاعر إبراهيم جاد، وألحان محمد أنيس، وتوزيع وسام عبد المنعم، وميكس وماستر برو ميوزك ستوديو، وتفاعل الجمهور معها بشكل كبير بمجرد طرحها.

رامي جمال يروج لأغنية أدبتنا الدنيا

وحرص رامي جمال على الترويج لأغنيته الجديدة أدبتنا الدنيا في وقت سابق اليوم، وذلك من خلال نشره لبوستر الأغنية عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام.

وعلق رامي على البوستر: «الأغنية دي ممنوعة لأي اتنين انفصلوا، اللهم بلغت، ميعادنا الساعة 7 إن شاء الله».

وتقول كلمات الأغنية:

الهدوء والابتسامة مقصودين وبدم بارد

ولا جاية تجسي نبضي ..كل شئ في الدنيا وارد

ع العموم مش فارقة حاجة ..احنا اكتر من بعدنا

عيشتي بعدي وعيشت بعدك م الحكاية شيلنا ايدنا

أدّبتنا الدنيا واحنا اللي نستاهل حسابها

هي غلطة وجت ف ثانية ضعنا من بعض بسببها

واحنا ملناش حق نزعل او نعاتب بعض حتى

كل واحد فينا كان ليه حاجة ف التاني وسابها

أغاني ألبوم رامي جمال

يذكر أن الفنان رامي جمال طرح أكثر من أغنية من ألبومه الجديد مؤخرا؛ كان من بينها شوفت الحقيقة، وهي من كلمات أحمد المالكي، وألحان رامي جمال، وتوزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم، كما طرح أيضا كلميني شوية عني، وقمر ومنور، وغيرها.