رامي جمال يطرح أغنيته الجديدة فيه جمال كده.. فيديو

أعلن الفنان رامي جمال، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، طرح أغنيته الجديدة «فيه جمال كده».

كلمات أغنية فيه جمال كده

ونشر رامي جمال، الأغنية، وعلق عليها بجزء من كلماتها قائلا: «معقوله فيه جمال كده.. كلها رقة.. شوفتها فجأة.. قلبتلي الحال الله.. دى قلبتلى الحال.. ده خيال ولا سحر ده رد يا قلبى.. اوعى تخبى.. لو ليا دلال عندك.. لو ليا دلال».

وأضاف رامي جمال: «اسمع أغنية رامي جمال الجديدة في جمال كده دلوقتي على قناتنا علي يوتيوب إنتاج @NogoumRecords، كلمات محمد عاطف، ألحان رامي جمال، توزيع وميكس وماستر توما تصوير شادي قاسم ستايلست ناريمان».

أغنية أدبتنا الدنيا

وطرح الفنان رامي جمال، في وقت سابق، أغنيته الجديدة «أدبتنا الدنيا»، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، من خلال الصفحة الرسمية للشركة المنتجة لألبومه الجديد.

وأغنية أدبتنا الدنيا تعاون فيها رامي جمال مع الشاعر إبراهيم جاد، وألحان محمد أنيس، وتوزيع وسام عبد المنعم، وميكس وماستر برو ميوزك ستوديو، وتفاعل الجمهور معها بشكل كبير بمجرد طرحها.