المؤبد لـ 4 أشخاص احتجزوا آخر لسرقته بالإكراه في سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت بمعاقبة 4 أشخاص بالسجن المؤبد؛ لاتهامهم بخطف شخص وسرقته بالإكراه، بدائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج.

وصدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار محمد رفاعي عبدالحافظ، وعضوية المستشارين أحمد حلاوة، وأحمد أبوالقاسم، بأمانة سر عبدالمنصف إبراهيم، وعاطف رمسيس.

خطف المجني عليه وسرقته بالإكراه

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر يناير من العام الماضي 2021، بدائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج، عندما قام كل من «ع. أ»، وشقيقه «س. أ»، و«م. ع»، وشقيقه «ي. ع»، بخطف المجني عليه «أ. ش» وذلك لسرقته بالإكراه حيث تعدوا عليه بسلاح ناري وعصا شوم حتى تمكن من الفرار منهم.

إحالة القضية لمحكمة الجنايات

ووجهت النيابة لكل من «ع. أ»، وشقيقه «س. أ»، و «م. ع»، وشقيقه «ي. ع»، تهمة خطف المجني عليه «أ. ش»، وسرقته بطريق الإكراه وتهديده بسلاح نارى «بندقية آلية»، والتعدي عليه بالضرب بعصا شوم، واحتجازه بمسكن أحدهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجرى إحالة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.