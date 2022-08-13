تنسيق مدارس السياحة والفنادق الحكومية بالقاهرة.. الحد الأدنى 160 درجة

تعد تنسيق مدارس السياحة والفنادق الحكومية بالقاهرة من العبارات الأكثر بحثا عبر محرك جوجل، بعدما أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، تنسيق درجات القبول بالمدارس الثانوية الفنية للالتحاق بمدارس التعليم الفني الفندقي للعام الدراسي المقبل 2022/2023.

وأعلنت الإدارات التعليمية بالقاهرة الحد الأدنى للقبول بمدارس السياحة والفنادق الحكومية التابعة لها بالقاهرة، مشيرة إلى أن الحد الأدنى 160 درجة من 280 درجة.

تنسيق المدارس الفندقية بالقاهرة

خدمات النزهة الفندقية المتقدمة المشتركة 160 درجة

مدرسة الدرب الأحمر الفندقية المشتركة 220 درجة

مدرسة الدرب الأحمر الفندقية المهنية المشتركة 205 درجة

مدرسة خدمات الدرب الأحمر الفندقية المشاركة 160 درجة

مدرسة العباسية الفندقية المهنية بنات (إدارة الوايلي) 200 درجة

- مدرسة خدمات العباسية الفندقية بنات (إدارة الوايلي) 160 درجة

-مدرسة شبرا الفندقيى المشتركة (إدارة الساحل) 210 درجة

-خدمات شبرا الفندقية المشتركة (إدارة الساحل) 160 درجة

- مدرسة طلعت الفندقية المشتركة بالشروق 190 درجة

- مدرسة خدمات طلعت الفندقية المشتركة 150 درجة

- جميع المدارس الفندقية الخاصة تقبل من 140 درجة

- مدرسة شبرا الفندقية الثانوية ، تخصصات مطبخ، مطاعم، إشراف، (إدارة الساحل) تقبل من 200 درجة.

رسوم المدارس الفنية

ويتم حساب الدرجات النهائية للطلاب من 280 درجة، وسوف يتم النزول بالمجموع عن الحد الأٌدنى بعد موافقة وكيل أول الوزارة مدير المديرية.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مصروفات الالتحاق بفصول الخدمات المسائية بالتعليم الفني بجميع أنواعها، وقيمتها 1500 جنيه، وذلك استنادا إلى القرار 16 لسنة 2010، وكذلك الرسوم والغرامات والاشتراكات الواردة في القرارات الأخرى.

ويتم سداد الرسوم عن طريق منافذ التحصيل الإلكتروني بالهيئة القومية للتوريد والشركات المتعاقد معها من جانب الوزارة، على حساب صندوق دعم وتمويل وادارة وتشييد المشروعات التعليمية، على أن يقوم الصندوق بدوره بالسداد إلى الجهات الواردة بالقرارات الوزارية من المحصل الفعلي بموجب أمر دفع.