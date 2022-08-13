من هو محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي الجديد؟

تولى الدكتور محمد أيمن عاشور، اليوم السبت، حقيبة التعليم العالي والبحث العلمي، ليستمر في عمله داخل ديوان الوزارة، ولكن هذه المرة على رأس العمل، وليس نائبًا للوزير كما كان الوضع أمس، إذ وافق البرلمان على تعديل وزاري شمل 13 حقيبة، منها وزارة التعليم العالي.

من هو الدكتور أيمن عاشور؟

مسيرة حافلة في حياة الدكتور محمد أيمن عاشور، أستاذ الهندسة المعمارية، الذي حصل على البكالوريوس في يونيو 1982، ودرجة الماجستير عام 1986، ودرجة الدكتوراه 1993، بجانب حصوله على الكثير من جوائز الدولة في مجالات الفنون المعمارية والاتصالات والإدارة.

وشغل الدكتور محمد أيمن عاشور، خلال سنوات مسيرته العلمية والمهنية، الكثير من المناصب تمثلت في تقلده منصب وكيل كلية الهندسة لشؤون الدراسات العليا في جامعة عين شمس، وبعدها صدر قرار تعيينه عميدًا للكلية لمدة 3 سنوات، خلفًا للدكتور شريف حماد عميد الكلية السابق، ومن ثم بعدها نائباً لوزير التعليم العالي، إلى اليوم، حيث جرى تعيينه وزيرًا للتعليم العالي.

إنشاء جامعات ومؤسسات تعليمية

وشغل «عاشور»، منصب المنسق العام بقسم العمارة، وتولى الإشراف على متابعة المشروعات القومية، وذلك لإنشاء جامعات ومؤسسات تعليمية وبحثية، بجانب تقلده منصب عضو بالمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.