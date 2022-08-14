«تعالى شيل جثة أخوك قبل ما نحرقها».. حكاية رسالة تحولت لكابوس بالزقازيق

«تعالى شيل جثة أخوك قبل ما نحرقها»، قبل أن يتلقى «م.ط» 33 سنة عاطل، تلك الرسالة، على هاتفه، كان قد قضي قبلها عدة ساعات قلقا ومرعوبا، لدرجة أنه قضي ليلته خارج منزل اسرته بمنطقة الزقازيق في محافظة الشرقية، حتى تلقي الرسالة وشعر أن كل ما دار بخياله تحول إلى واقع مروع، لقد قتلوا شقيقه «ف. ط» 31 سنة.

موعد مع الموت

قبل ذلك بعدة ساعات كان الأخ وشقيقه ومعهما صديق لهما قد توجهوا لمقابلة 3 تجار مخدرات لإنهاء خلافات مالية بين شقيقه المتوفي وتجار المخدرات، جرى اللقاء في مكان مهجور، انتهي بتعقد الأمور، بعد إصرار شقيقه على عدم دفع المبلغ المالي الذي أدين به، لتأخذ الأمور مسارا آخر .

من واقع التحريات والتحقيقات التي أجراها قطاع الأمن تحت إشراف مساعد وزير الداخلية للقطاع، فإنه عقب وصول الأمور لطريق مسدود بينهم هدد القتيل، أنه لن يدفع المبلغ الذي أدين به، وأن من سيتعرض له فإنه سيقتله، وسوف يبلغ الشرطة عنهم وعن نشاطهم المشبوه.

اتصال ورسالة أخيرة

وحسب التحريات فإن المتهمين وهم «جلال. خ» 26 سنة، و«محمود. م» 29 سنة و«فرج . ح» 31 سنة، قاموا بخطف المجني علىه في سيارة «تمناية» منتشرة في تلك المنطقة، وقاموا بنقله إلى منطقة مهجورة في مدينة الزقازيق ، ثم أطلقوا عليه رصاصة في ظهره، واتصلوا بشقيقه لتسلم الجثمان، لكنه لم يرد فأرسلوا له رسالة على هاتفه.

تلقى شقيق المجني عليه الرسالة، في البداية لم يصدق، لكنه توجه للمكان الذي أرشدوه عنه فعثر على جثة شقيقه، فقام بنقلها لمستشفى كفر شكر، وابلغ والده بما حدث.

والد القتيل: الجريمة بدأت بمشادة

والد القتيل قال في التحقيقات إنه حضر ثلاثة أشخاص مقيمين بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية بالقرب من مسكنه وتقابلوا مع المتوفى لإنهاء خلافات مالية بينهم وبين المجني عليه وشقيقه ، وشخص آخر له معلومات جنائية فحدثت بينهم مشادة قاموا على أثرها باصطحاب المجني علىه لمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية وأطلقوا تجاهه عيار ناري، فأحدثوا إصابته التي أودت بحياته، وقاموا بالاتصال بشقيقه وأخبروه بالواقعة وطلبوا منه الحضور لمدينة الزقازيق لاستلام جثته.

القبض على المتهمين

تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام ، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص، جميعهم مقيمين بمحافظة الشرقية وقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرةعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أربعة من المتهمين، وبحوزتهم 2 بندقية آلية و10 خزينة و عدد من الطلقات من ذات العيار، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب وأمرت النيابة بحبس المتهمين المقبوض عليهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.