شكل مرض جدري القرود وأعراضه ومخاطره «صور»

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، خلو مصر من اي إصابة بفيروس جدري القرود، قائلا إن أعراض جدري القرود تختلف عن فيروس كورونا وليس لأي منهما علاقة بالآخر، حيث إن أعراض مرض جدري القرود تشمل ارتفاع درجة الحرارة والسعال والحمى وظهور طفح جلدي وتورم الغدد الليمفاوية.

شكل مرض جدري القرود وأعراضه ومخاطره

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، مخاطر مرض جدري القرود تكون أكثر على الحوامل والصغار وكبار السن، لافتا إلى أن طرق انتقال عدوى مرض جدري القرود ليست تنفسية فقط، ويمكن أن تنتقل من شخص إلى آخر ولكن تحتاج إلى وقت طويل، ويمكن أن تنتقل عن طريق ممارسة الجنس مع الذكور، لافتا إلى أن مرض جدري القرود لن يتحول إلى جائحة كفيروس كورونا.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن هناك تعليمات وإجراءات الترصد داخل الحجر الصحي للمطار لمتابعة الموقف الوبائي، مشيرا إلى أن هناك فريقا بحثيا من قطاع الطب الوقائي متخصص لرصد الأوبئة ومتابعة الموقف الوبائي العالمي والمحلي والحفاظ على استقرار الوضع الوبائي، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للنهوض بالصحة العامة.

أعراض مرض جدري القرود

وفي سياق متصل، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان استعداد كل مستشفيات الحميات لاستقبال أي حالات مرضية مختلفة وتقديم كل الرعاية الصحية للمواطنين، لافتا إلى رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا أو غيره من الأمراض المعدية.