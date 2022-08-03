ما هو «رهاب التلامس» المصاحب لانتشار جدري القردة؟.. طبيب نفسي يرد

في تقرير عرضته «قناة العربية» حول جدري القردة، تبين ظهور أحد أنواع الفوبيا غير الشائعة بعد تفشي الفيروس في العديد من الدول، وهي «رهاب التلامس»، وذلك بعدما تخطى العالم اضطراب الوسواس القهري، الذي أصاب العديد من الأفراد في ظل انتشار فيروس كورونا، وفقا لما أكدته دراسات طبية عديدة، ولذلك تواصلت «الوطن» مع أحد خبراء الطب النفسي للتعرف على ماهية رهاب التلامس، وكيفية تحقيق الاتزان النفسي في ظل انتشار الأوبئة والفيروسات.

أعراض رهاب التلامس

وأوضح الدكتور جمال فرويز أستاذ الطب النفسي في حديثه مع «الوطن»، أن رهاب التلامس، هو نوع من أنواع الوساوس، ولكنه أشد حدة، وفيه يشعر الفرد بالخوف الشديد من التلامس مع أي شخص غريب، وإن حدث ذلك تصيبه بعض الأعراض، منها التوتر والرعشة، وضيق النفس وسرعة ضربات القلب، مضيفًأ أن ذلك الرهاب يحدث نتيجة الأوامر التكرارية المُلحة المتعلقة بالنظافة، موضحًا: «بعض الأفراد يصل بهم الرعب لعزل أنفسهم، هم وأبنائهم في المنزل كما حدث في أزمة كورونا، حتى أنهم يرفضون الخروج للزيارات الهامة كزيارة الطبيب».

التعامل باتزان نفسي

وتابع «فرويز»، أن الخوف الشديد يؤدي إلى نقص المناعة النفسية والعصبية؛ لذلك يكون أكثر الناس تخوفًا هم أكثر الناس اصابة بالفيروسات، بما يحتم علينا التعامل مع الأمور بإتزان نفسي، من خلال اتباع الاجراءات الاحترازية، التي أقرتها الدولة ولكن دون الإصراف والمبالغة، التي تشعر الفرد بالضغط النفسي، ومن ثم الإصابة بالرهاب والوساوس.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت جدري القرود حالة طوارئ عالمية، بنهاية الشهر الماضي، بعدما وصلت الإصابات نحو 17 ألف حالة و5 وفيات، في محاولة لاحتواء تفشي المرض الذي انتشر في 74 دولة، وشددت على ضرورة التعامل الدولي المنسق، وإطلاق التمويل، وتضافر الجهود العالمية للتعاون في تبادل اللقاحات والعلاج.

وأعلنت مدينة نيويورك، إعلان حالة الطوارئ في الولاية، بعد ارتفاع حالات الإصابة بمرض جدري القرود لـ1400 حالة بها، وبعدها أعلنت سلطات مدينة سان فرانسيسكو بولاية «كاليفورنيا» الواقعة على الساحل الغربي الأمريكي حالة الطوارئ أيضا، مشيرة إلى أن 261 شخصا يحتمل إصابتهم بـ«جدرى ‏القرود».‏