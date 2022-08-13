«المستقلين الجدد»: تجديد الثقة في «مدبولي» يؤكد سعي الدولة إلى استقرار العمل الوزاري

قال الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، إن التعديل الوزاري الجديد جاء في توقيت مناسب للغاية، واختاره الرئيس السيسي بعناية واضحة، ودعا مجلس النواب لجلسة طارئة لإقرار الترشيحات المقدمة بشأن التعديل الوزاري، لافتا إلى أن الاستقرار على وجود الدكتور مصطفى مدبولي كرابع رئيس وزراء بعد الثورة يؤكد أن الجمهورية الجديدة تعطي الثقة لرئيس الوزراء نظرا لكفاءته ورغبة في استقرار العمل الوزاري خلال الفترة المقبلة.

استقرار العمل الوزاري

وأوضح «عناني» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحوار الوطني» المذاع على فضائية «اكسترا نيوز»، أن الدولة تسعى للحفاظ على استقرار العمل الوزاري بكفاءة وهو ما أكده البرلمان اليوم من خلال تجديد الثقة في المهندس مصطفى مدبولي.

التعديل الوزاري وتحديد ملامح العمل الوطني

وأشار إلى أن توقيت التعديل الوزاري تناسب مع دعوة الرئيس السيسي لتحديد ملامح العمل الوطني في الفترة المقبلة، مضيفا أن هناك تنوعا في الحقائب الوزارية بشكل يناسب الحوار الوطني والقضايا المطروحة في الملف الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.

وأكد رئيس حزب المستقلين الجدد، أن تغيير وزير التربية والتعليم كان متوقعا نظرا لأن التعليم دعامة أساسية لتنمية الوطن، وتطويره ضمن الأهداف التي وضعها الرئيس بأسس الجمهورية الجديدة.