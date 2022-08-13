ضبط مسجل خطر بحوزته «خرطوش» أثناء ترويج مخدر الهيروين في كفر الشيخ

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمركز دسوق، بكفر الشيخ، من ضبط شخص مسجل خطر سبق اتهامه في 6 قضايا مختلفة ما بين مخدرات وسرقة وسلاح، وذلك أثناء ترويجه لمخدر الهيروين داخل نطاق مركز دسوق، حيث ألقي القبض عليه وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، وجار إخطار جهات التحقيق.

وكان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، قد تلقيا إخطارًا من ضباط مباحث مركز شرطة دسوق، تفيد بورود معلومات من خلال عناصر الشرطة السرية، لقيام شخص مسجل خطر بالإتجار في مخدر الهيروين داخل قرى مركز دسوق والترويج للمواد المخدرة على عملائه.

ضبط المتهم

وجه اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بتشكيل فريق يضم ضباط مباحث مركز شرطة دسوق، وذلك من خلال الرائد فؤاد الفقي، رئيس مباحث مركز شرطة دسوق، وتحت إشراف العميد هيثم عبد المقصود، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، حيث تم القبض على المتهم ويدعى «أ، م»، 28 عاماً، أثناء ترويجه لمخدر الهيروين على بعض العملاء، كما ضُبط بحوزته على سلاح ناري فرد خرطوش، وعدد 4 طلقات لذات السلاح المضبوط، ومبلغ مالي وهاتف محمول يستخدم في الترويج لبضاعته.

إحالة المتهم لجهات التحقيق

جرى تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 12956 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة دسوق، وجار العرض على جهات التحقيق لتباشر التحقيقات بالواقعة.