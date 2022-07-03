ضبط مسجل خطر بحوزته مواد مخدرة بقصد الاتجار في سوهاج

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط مسجل خطر بمحافظة سوهاح وبحوزته كمية من المواد المخدرة ثبت تجارته لها، وحُرر محضر بالواقعة، وتم تحريز المضبوطات.

ووردت معلومات لإدارة مكافحة المخدرات تفيد بتجارة أحد الأشخاص في المواد المخدرة بمركز ومدينة سوهاج، وبالبحث حوله تبين صدق المعلومات، وتم ضبطه وبحوذته كمية من المواد المخدرة.

اتجار في المواد المخدرة

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد تلقي مركز سوهاج محضراً من الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات بمنطقة وسط الصعيد، يتضمن ورود معلومات لضباط الإدارة مفادها قيام المدعو «حسام ا س م»، 32 عاما، عاطل، ويقيم بمركز سوهاج، وسبق ضبطه واتهامه في عدة قضايا آخرها قضيه سلاح بدون ترخيص، ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضية اتجار بالمواد المخدرة.

ضبط المتهم

وعقب استصدار إذن النيابة العامة بضبط المتهم، قامت مأمورية من ضباط الإدارة بالاشتراك وضباط إدارة البحث الجنائي بحملة أسفرت عن ضبط المتهم بمنطقة سكنه بمركز ومدينة سوهاج، وبحوزته كمية من مخدر الآيس زنة حوالي 150 جراما وطبنجة صوت، وطلقتين محدث صوت، ومبلغ مالي قدره 320 جنيهاً، وهاتف محمول.

اعتراف المتهم بحيازة المواد المخدرة

وبمواجهة المتهم، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والسلاح والذخيرة بقصد الدفاع عن تجارته، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وحُرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.