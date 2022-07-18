ضبط مسجل خطر وبحوذته مخدرات وسلاح أبيض في أخميم

وردت معلومات إلى مكافحة جرائم المخدرات وإدارة البحث الجنائي بمحافظة سوهاج تفيد قيام مسجل خطر مخدرات بالاتجار بالمواد المخدر بدائرة مركز أخميم، وتم ضبطه.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين العابدين مدير أمن سوهاج والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي إخطارا من مأمور مركز سوهاج بورد بلاغا لمركزشرطة سوهاج من الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات «منطقة وسط الصعيد» ويتضمن البلاغ ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات مفادها قيام المدعو «حماده ا م م» سن 39 عاما عاطل ويقيم دائرة مركز جهينة بمحافظة سوهاج والسابق ضبطه واتهامه في عدة قضايا آخرهم عام 2021 «مخدرات» بالإتجار بالمواد المخدرة وعقب استصدار إذن النيابة العامة.

ضبط المتهم وتحرير محضر الواقعة

قامت مأمورية من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائي وأسفرت المأمورية عن ضبط المتهم في كمين أعد له بصنية كوبري أخميم عند دائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج وبحوزته كمية من مخدر الآيس تزن حوالي 250 جراما، ومبلغ مالي حوالي 150 جنيهاً ، وسلاح أبيض «مطواة» ،وهاتف محمول و بمواجهة المتهم أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والسلاح الأبيض بقصد الدفاع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وقد تم تحريز المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .