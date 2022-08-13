غرق طفل في بحر «ميت يزيد» بالغربية.. نزل للاستحمام فجرفه التيار

لقى طفل في العقد الأول من العمر، مقيم بعزبة «الركن»، التابعة لقرية «نشيل»، دائرة مركز ومدينة قطور، في محافظة الغربية، مصرعه غرقاً، اليوم السبت، في بحر «ميت يزيد»، المار بنطاق القرية، أثناء نزوله للاستحمام في المياه، هرباً من حرارة الطقس.

انتشال جثة الطفل بمعرفة الإنقاذ النهري

تم الدفع بقوات الإنقاذ النهري بالغربية، وتم انتشال الجثة، وحررت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة قطور، محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها ووجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.

تلقي اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة قطور، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بغرق طفل في العقد الأول من العمر، ببحر ميت يزيد أثناء نزوله للإستحمام.

تفاصيل واقعة غرق طفل في بحر ميت يزيد

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، في مركز شرطة قطور، وقوات الإنقاذ النهري، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين غرق طفل يدعى «فتحي م. أ.»، أثناء نزوله للاستحمام هربا من حرارة الجو، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة، وتم نقلها إلى مستشفى قطور المركزي.

وتبين من التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأن سبب الوفاة هو اسفكسيا الغرق.

حررت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة قطور محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها ووجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.