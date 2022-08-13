شريف نور الدين يشارك في بطولة مسلسل «الليلة واللي فيها»

يكرر الإعلامي شريف نور الدين تجربة التمثيل من خلال مسلسل «الليلة واللي فيها» مع المخرج هاني خليفة وبطولة زينة ومطرب الراب أبيوسف والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، ولم يتحدد موعد العرض النهائي حتى الآن.

العمل مع هاني خليفة

ويشارك شريف نور الدين كضيف شرف في الحلقة الأولى من المسلسل، وقال شريف نور الدين إنه سعيد بالتعاون مع المخرج هاني خليفة ويتمنى أن يكرر التجربة مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.

وأشار شريف في تصريحات صحفية له، إلى أن الدور جديد ومختلف عليه عما قدمه من قبل في الأعمال التي شارك بها.

أعمال شريف نور الدين

وشارك شريف نور الدين في عدد من الأعمال كممثل ومنها «خلي بالك من زيزي» مع أمينة خليل ومحمد ممدوح، و«الآنسة فرح» مع رانيا يوسف وأسماء أبو اليزيد.

كما ينتظر شريف في الوقت الحالي عرض الفيلم القصير «أمر من السحر»، والمقرر عرضه في عدة مهرجانات خلال الفترة المقبلة، ويتحدث الفيلم عن مشكلة الابتزاز الإلكتروني التي يتعرض لها الفتيات.

ويشارك في الفيلم حاتم رضا وهدى الجبيلي ومن تأليف نهى محفوظ وهدى الجبالي وتصوير وإخراج أنس عوض، ووضع الموسيقى التصويرية للفيلم حمزة شركس، وديكور عليا طارق وستايلست سلمى هشام.

ويقدم شريف نور الدين في الوقت الحالي برنامج «بحب السيما» على راديو ميجا إف إم، ويذاع البرنامج يوم الأربعاء من كل أسبوع، ويسلط البرنامج الضوء حول صناع السينما ومن هم وراء الكاميرات كمخرجين ومديرين تصوير وغيرهم من صناع للسينما.