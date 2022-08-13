تنسيق كلية الطب 2022.. تعرف على عدد الكليات

تسدل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاثنين المقبل الموافق 15 أغسطس الجاري، الستار على تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى 2022، وذلك وفقا للخريطة الزمنية التي أقرتها الوزارة للمرحلة، ويبحث المئات من الطلاب المسجلين للمرحلة الأولى شعبة علمي علوم، ويبلغ عددهم حوالي 22 ألف طالب وطالبة عن تنسيق كلية الطب 2022 وغيرها من كليات القطاع الطبي سواء لكليات طب الأسنان أو الصيدلة أو العلاج الطبيعي أو التمريض.

وكشفت مصادر أن اللجنة العليا للتنسيق ستحدد الأعداد المقرر قبولها بكل قطاع خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة كليات القطاع الطبى وبناء عليه يتم تحديد الحدود الدنيا للقبول بالكليات.

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية، عدد وأسماء كليات الطب بالجامعات الحكومية والخاصة في إطار متابعها لملف تنسيق القبول بالكليات والتي منها تنسيق كلية الطب 2022.

كليات الطب الحكومية

كلية طب جامعة القاهرة «قصر العيني»، كلية الطب جامعة عين شمس، كلية الطب جامعة الإسكندرية، كلية طب جامعة المنصورة، كلية طب جامعة أسيوط، كلية طب جامعة الفيوم، كلية طب جامعة بني سويف، كلية طب جامعة المنيا، كلية طب جامعة بنها، كلية طب جامعة المنوفية، كلية طب جامعة كفر الشيخ، كلية طب جامعة الزقازيق، كلية طب جامعة جنوب الوادي، كلية طب جامعة قناة السويس، كلية طب جامعة طنطا، كلية طب جامعة بورسعيد، كلية طب جامعة سوهاج، كلية طب جامعة دمياط، كلية طب جامعة أسوان، كلية طب جامعة حلوان، كلية طب جامعة السويس، كلية طب القوات المسلحة.

كليات الطب البشري في الجامعات الخاصة

كلية طب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، كلية طب جامعة 6 أكتوبر، كليه طب جامعة النهضة جامعة الجيزة الجديدة، كلية طب جامعة الدلتا، كلية طب جامعة بدر بالقاهرة، كلية طب الجامعة الحديثة، كلية طب جامعة الملك سلمان، كلية طب جامعة الجلالة، كلية طب جامعة ميريت.