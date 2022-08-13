وزيرة الثقافة عن إيناس عبد الدايم: بيننا صداقة متينة وزمالة عُمر

تحدثت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الجديدة عن علاقتها بالدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة السابقة، عقب توليها المنصب اليوم في إطار التعديل الوزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي والذي جرى خلال تعديل 13 حقيبة وزارية.

وأضافت الدكتورة نيفين الكيلاني في تصريح خاص لـ«الوطن»: «تربطني بالدكتورة إيناس عبد الديم صداقة متينة، وإحنا زملاء عمر في أكاديمية الفنون، ووزارة الثقافة بيتنا الكبير، ونحن نؤدي مهمة نكلف بها وكل وزير يستكمل شغل الوزير السابق له».

الكيلاني: الدكتورة إيناس عبد الدايم أستاذة كبيرة جدا وفنانة عظيمة

وأكملت: «الدكتورة إيناس عبد الدايم أستاذة كبيرة جدا وفنانة عظيمة ولها كل التقدير والاحترام، وربنا يوقفني إني أقدر أستكمل المهمة ونكون على قدر المسؤولية التي كُلفنا بها».

ووافق مجلس النواب بأغلبية الأعضاء على التعديل الوزاري، المرسل من رئيس الجمهورية خلال الجلسة الطارئة، التي عقدت اليوم وشمل 13 حقيبة وزارية، ومن بينها وزارة الثقافة التي تولت منصبها الدكتورة نيفين الكيلاني، خلفاً للدكتورة إيناس عبدالدايم.

من هي نيفين الكيلاني؟

والدكتورة نيفين يوسف الكيلاني من مواليد 1964، وتخرجت في أكاديمية الفنون عام 1989، ، حصلت على درجة الدكتوراه في النقد الفني من أكاديمية الفنون، ثم في عام 1995، وكان موضوع رسالتها فلسفة الفنون.

وزيرة الثقافة الجديدة عضو هيئة تدريس بأكاديمية الفنون كما مساعدًا للرئيس السابق لصندوق التنمية الثقافية صلاح شقير في الإشراف على حفلة افتتاح دار الأوبرا. وفي العام 2014، عُينت عميدًا للمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون.

كما شغلت منصب الرئيس الأسبق لصندوق التنمية الثقافية في 2016، بالإضافة إلى كونها عضوًا بلجنة الموسيقى والأوبرا بالمجلس الأعلى للثقافة.

وتعد نيفين الكيلاني، ثاني امرأة تتولى حقيبة الثقافة في مصر ومنذ إنشاء الوزارة في نهاية الخمسينات من القرن الماضي، خلفًا للدكتورة إيناس عبد الدايم، قدمت إصدارات كثيرة خلال مسيرتها منها كتاب «وسائل الرقص ورسائل الدراما»، و«الرقص في عصر النهضة» ، وأيضا «فن الباليه مقارنات نقدية».