«مركز الإبداع» يهنىء «نيفين الكيلاني» على توليها منصب وزير الثقافة

تقدم مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، والتابع لصندوق التنمية الثقافية، بالتهنئة للدكتورة نيفين الكيلاني لتوليها منصب وزير الثقافة، في التعديل الوزاري الذي أعلن اليوم بمجلس النواب وشمل تعديل 13 وزيرًا.

وجاء نص التهنئة كما يلي: «يتقدم مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية ومجلس إدارته برئاسة الدكتور مصطفي عبدالمعطي ومديره الدكتور وليد قانوش، وجميع أعضاء مجلس الإدارة والعاملون به بالتهنئة للدكتورة نيفين الكيلاني، لتوليها منصب وزيرة الثقافة متمنيًا لها كل التوفيق والنجاح».

معلومات عن الدكتورة نيفين الكيلاني

وتعمل الدكتورة نيفين الكيلاني عميدًا للمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، وتخرجت في عام 1989، وفي عام 1995 حصلت على درجة الدكتوراه في النقد الفني من أكاديمية الفنون، وفى عام 2014 عينت عميدًا للمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون.

وعملت مساعدًا للرئيس السابق لصندوق التنمية الثقافية صلاح شقير في الإشراف على حفلة افتتاح دار الأوبرا، ثم شغلت منصب رئيس صندوق التنمية الثقافية، إلى جانب مشوارها المهني الأكاديمي، فقد عملت أيضًا في مجال العلاقات العامة لدار الأوبرا ومراكز الإبداع بالأوبرا.

الوزراء الجدد في حكومة «مدبولي»

وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة البرلمانية الطارئة المنعقدة الآن، أسماء الوزراء الجدد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي التي شملت 13 وزيرا كالتالي:

نيفين يوسف الكيلاني وزير الثقافة، رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خالد عبدالغفار وزارة الصحة والسكان، محمد أيمن عاشور وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي، وهاني سويلم وزير الموارد المائية والري، سها سمير ناشد وزارة الهجرة والمصريين بالخارج، أحمد عيسى أبوحسين وزير السياحة والآثار، الفريق محمد عباس حلمي هاشم وزير الطيران المدني.

كما تولى حسن محمد حسن شحاتة وزير القوى العاملة، أحمد سمير علي صالح وزير التجارة والصناعة، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، مصطفى كمال عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اللواء محمد محمد صلاح الدين وزير الإنتاج الحربي.