الجيش اللبناني: مقتل جندي في اشتباكات مع مهربين على الحدود مع سوريا

أعلن الجيش اللبناني على صفحته الرسمية على موقع «تويتر»، عن استشهاد أحد العسكريين، وإصابة آخر في اشتباكات بين الجيش ومهربين عند الحدود الشمالية مع سوريا وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية في نبأ عاجل

وأوضح الجيش اللبنانى أن الجندي المصاب في الاشتباكات على الحدود مع سوريا حالته مستقرة

وكان الجيش اللبناني أعلن صباح اليوم ضبط كميات من الأسلحة الحربية، والذخائر، والمخدرات، خلال مداهمة نفذتها قوة من الجيش لمنزل أحد المطلوبين بحي الشراونة ببعلبك شرقي لبنان بعد تبادل لإطلاق النار لم يسفر عن إصابات.

لقي مصرعه خلال مداهمة منزل به حبوب كبتاجون وسيارتان

وأكد الجيش في بيان، أن قواته نفذت مداهمة لمنزل مواطن ضبطت به أيضا كمية من حبوب الكبتاجون بالإضافة إلى سيارتين، موضحا أن القوة تعرضت أثناء المداهمة إلى إطلاق نار من أسلحة حربية وقاذف آر بي جي فردّت على مصادر النيران، وتتم المتابعة لضبط مطلقي النار.

وفى السياق ذاته، ألقت دورية من مديرية المخابرات بالجيش القبض على مواطنين لبنانيين اثنين و5 سوريين بمنطقة صحراء الشويفات بمحافظة جبل لبنان لإقدامهم على السرقة وترويج المخدرات، وضبطت بحوزتهم 400 ظرف من مادة الكوكايين وكمية من الحشيش وهواتف خلوية ودراجتين ناريتين ومبلغ مالي.