مصدر أمني ينفي شائعة وفاة مواطن داخل قسم شرطة الساحل بسبب التعذيب

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على بعض الحسابات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن الزعم بوفاة أحد المواطنين داخل قسم شرطة الساحل بالقاهرة، نتيجة تعرضه للتعذيب.

كمية من الهيروين

وأوضح المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه تم استيقاف الشخص المشار إليه بتاريخ 11 أغسطس الجاري، بأحد الأكمنة الأمنية بنطاق دائرة قسم شرطة الساحل، لعدم اتزانه وشعوره بحالة إعياء، وتبين أن بحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر، وعلى إثر ذلك تم نقله من الكمين لأحد المستشفيات لتلقي العلاج.

هبوط بالدورة الدموية

وأضاف المصدر أنه ورد بعد ذلك تقرير المستشفى يفيد وفاته متأثراً بإصابته بهبوط بالدورة الدموية وتوقف بعضلة القلب، وبسؤال شقيقه أقر بأن المتوفي يتعاطى المواد المخدرة ولم يتهم أحدا بالتسبب في وفاته، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وأكد المصدر أن ما تم تداوله في هذا الشأن يأتي في إطار محاولات الجماعة الإرهابية لنشر الشائعات والأكاذيب في أوساط الرأي العام.