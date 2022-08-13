«الإهمال يدمر الحديقة».. سكان شارع حسن الإمام يستغيثون بمحافظ القاهرة

في استغاثة لمحافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، أبدى سكان شارع حسن الإمام خلف مدرسة سانت فاتيما في مدينة نصر، وتحديدا خلف كنيسة العذراء، استياءهم الشديد من حالة الإهمال والتردي التي تعاني منها الحديقة العامة، وهي المتنفس الوحيد لسكان المنطقة، حيث تعاني الحديقة من إهمال هيئة النظافة والتجميل، ولا يوجد اهتمام بأعمال إضاءة الحديقة ولا صيانة الإنترلوك ولا ري الزراعات التي ماتت من تجاهل عملية الري، وسط غياب هيئة النظافة والتجميل.

حديقة المنطقة تعاني من الإهمال والزروع تتعرض للموت

وأكد سكان شارع حسن الإمام انزعاجهم من حالة الإهمال التي تعاني منها الحديقة بالشارع لدرجة انها أصبحت خاليا من المسطحات الخضراء.

وطالبوا محافظ القاهرة ورئيس هيئة النظافة والتجميل ورئيس حي شرق مدينة نصر برفع كفاءة الحديقة العامة المتنفس الوحيد للسكان في هذه المنطقة وتصليح أعمدة الانارة وإصلاح الإنترلوك وصيانة الزراعات والحفاظ على المسطحات الخضراء من أجل خدمة افضل لسكان شارع حسن الإمام بمدينة نصر شرق خلف مدرسة سانت فاتيما القاهرة .