محافظ القاهرة يشدد على عدم إضاءة أي مبنى حكومي من الخارج 

واصلت محافظة القاهرة، تكثيف إجراءاتها لتقليل استخدام الطاقة بمختلف أنواعها بالمباني الحكومية التابعة لها، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بترشيد استهلاك الطاقة للمباني الحكومية.

التأكيد على غلق مصادر الإنارة غير الضرورية

وشدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على جميع أجهزة المحافظة «الديوان العام، والأحياء، ومديريات الخدمات»، باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بترشيد الطاقة الكهربائية، والتأكيد على غلق جميع مصادر الطاقة والإنارة غير الضرورية بعد مواعيد العمل الرسمية وترشيد استخدام أجهزة التكييف.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بمتابعة عدم إضاءة أي مبنى حكومي من الخارج.