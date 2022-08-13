تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته ووالدها بالإسماعيلية إلى أكتوبر

أمرت محكمة جنايات الإسماعيلية مساء اليوم السبت، بتأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته ووالدها في الإسماعيلية، إلى شهر أكتوبر المقبل، لمناقشة شهود العيان، واستكمال المرافعات في القضية، وطلبت المحكمة تقارير الطب الشرعي حول الواقعة.

وبدأت المحكمة اليوم السبت، أولى جلسات المحاكمة، واستمعت لطلبات دفاع المتهم، والمدعي بالحق المدني، في حضور المتهم بقفص الاتهام تحت حراسة مشددة.

تفاصيل واقعة مقتل الزوجة ووالدها

وشهدت محافظة الإسماعيلية في اليوم الأول من شهر رمضان الماضي، جريمة بشعة، راح ضحيتها أب ونجلته على يد زوجها، وتم نقل جثتيهما إلى مشرحة المستشفى، تحت تصرف جهات التحقيق.

وشيع الآلاف من أهالي قرية «نفيشة» جثمان المجني عليها ووالدها ثاني أيام شهر رمضان، في جنازة حاشدة شهدت مشاركة العديد من المشيعين، وأكد أهالي القرية في الإسماعيلية أن المجني عليهما كانا يتمتعان بسمعة طيبة بين الجميع، وكان الأب دائم مساعدة جيرانه في الافراح والأحزان.

واعتدى المتهم على والد زوجته ويدعى «السيد عناني أحمد»، 70 سنة مقيم في قرية نفيشة بشارع المخرطة، وأصاب زوجته وتدعى «ابتسام سيد عناني»، 39 سنة، بعد طعنات نافذة في البطن والصدر، توفيت علي أثرها فور وصولها إلى المستشفى.

المتهم هدد بإشعال النيران في الشقة

وهدد المتهم حال التعرض له، بإشعال النيران في المنزل بالكامل بمواد بترولية كان يحملها في يده خلال دخوله للمنزل مهدداً بحرق أولاده والمنزل بالكامل.

وألقت وحدة مباحث مركز الإسماعيلية، برئاسة المقدم مروان الطحاوي، القبض على المتهم بعد محاولات لهروبه واختبائه في إحدى المزارع القريبة من مكان الحادث.

وبحسب التحريات الأولية فإن خلافات نشبت بين المتهم وزوجته منذ فترة، ترك خلالها المنزل ولم يعد إليه على مدار أشهر، وهو ما دعا زوجته ترفض العودة معه للمنزل.

وأكد أفراد من أسرة الضحايا أن الزوجة أقامت دعوى خلع في المحكمة لرغبتها في إنهاء علاقتها بزوجها، وتوجهها للإقامة مع أسرتها في منطقة نفيشة التابعة لمركز الإسماعيلية.