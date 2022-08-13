«فيديو» ينهي خلافات أنغام وداليا البحيري في الساحل الشمالي

نشرت الفنانة أنغام، مقطع فيديو لها، على حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام» وظهرت أنغام، في الفيديو وهي ترقص مع الفنانة داليا البحيري على نغمات أغنية بيلا تشاو خلال تواجدهما في الساحل الشمالي.

أنغام لداليا البحيري: أحلى ديدي

وعلقت أنغام على الفيديو، قائلة: «أحلى ديدي، بحبك يا ديدي».

كانت علاقة أنغام وداليا البحيري متوترة خلال عام 2013 حينما قدما سويا مسلسل «في غمضة عين» حيث كان الثنائي قد اختلفا حول من سيكون اسمه الأول على تتر المسلسل حيث طلبت كل منهما أن يكون اسمها الأول على التتر، واشترطت أنغام أن يكون اسمها الأول لكونها هي بطلة قصة العمل، في حين أن داليا البحيري اشترطت هي الأخرى أن تكون البطلة لكونها الأكثر شهرة فى عالم التمثيل.

أنغام طرحت أغنية «عارفة قيمتي»

كانت الفنانة أنغام قد أحيت مؤخرا حفلا غنائيا في دار الأوبرا المصرية على مسرح النافورة وقدمت عشرات الأغنيات خلال الحفل، وطرحت بعده أغنيتها الجديدة عارفة قيمتي من كلمات أمير طعيمة والحان عمرو مصطفي وتوزيع تميم.

وجاءت كلمات أغنية أنغام عارفة قيمتي على النحو التالي:

بنخطف وقت م الدنيا ونتسابق مع الأيام

وعمرنا كام

عشان نقبل ثواني في عمرنا يضيعوا

بقيت ما بجيش على نفسي عشان مخلوق

أنا اللي بسوق

وقبل ما حد بيبعني أنا ببيعه

عارفة قيمتي وعارفة أنا مين

ده الطريق اللي أنا ماشياه