أغنية عارفة قيمتي لـ أنغام تكسر حاجز الـ300 ألف مشاهدة في ساعات

كسرت أغنية عارفة قيمتي والتي طرحتها الفنانة أنغام، خلال الساعات الماضية حاجز الـ300 ألف مشاهدة، عبر موقع يوتيوب، وتصدرت بها محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، وتداول عدد من رواد السوشيال ميديا كلماتها التي تعبر عن الاعتزاز بالنفس والثقة وعدم الخوف والإقبال على الحياة.

أغنية عارفة قيمتي للفنانة أنغام من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع تميم، ميكس وماستر أمير محروس، وظهرت خلال الأغنية بـ لوك مختلف واتخذت اللون البرونزي لبشرتها، حيث اقتصر ظهورها على تواجدها من خلال تثبيت البوستر الخاص بها، مدعومة بكلمات الأغنية.

أغنية عارفة قيمتي لـ أنغام تتصدر محركات البحث

وكانت الفنانة أنغام، قد شوقت جمهورها ومتابعيها الساعات الماضية للأغنية الجديدة قبل طرحها، من خلال ظهورها في مقطع فيديو عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، وهي تكتب على منديل ورقي عبارة عارفة قيمتي مصحوبة بعلامات تعجب.

وكانت أنغام في حفلها بدار الأوبرا المصرية في شهر يوليو الماضي، قد وجهت رسالة محبة وعرفان لعددٍ من المبدعين والشعراء الذين تعاونوا معها مؤخرًا وتأكيدها أنها كانت محظوظة بالتعاون معهم.

كلمات أغنية عارفة قيمتي

وجاءت كلمات أغنية أنغام عارفة قيمتي على النحو التالي:

بنخطف وقت م الدنيا ونتسابق مع الأيام

و عمرنا كام

عشان نقبل ثواني في عمرنا يضيعوا

بقيت ما بجيش على نفسي عشان مخلوق

أنا اللي بسوق

و قبل ما حد بيبعني أنا ببيعه

عارفة قيمتي وعارفة أنا مين

ده الطريق اللي أنا ماشياه

مش مهم الناس عايزين

المهم اللي أنا عايـزاه

كل ثانية ناوية أعيش

واللي فات هنساه

دنیا وبنعيشها

واللي يعيش ياما يشوف

و فيه ناس نقابلها

أصلًا مش وش كسوف

على إيه نقدرهم ونكبرهم والموضوع معروف

لو خايف تخسر حاجة اخسرها

وإنت تبطل خوف

سنين في العمر بنعيشها على الفاضي بنرضي الناس

فهمت خلاص وهعمل كل شيء في حياتي أنا عايزاه

ما دام حباه

كفاية عليا إنِ أعيش وارضيني

م الأخر كلام الناس لا يعنيني