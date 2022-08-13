5 إجراءات على الشواطئ المفتوحة بمطروح لحماية المصطافين من الغرق

في الوقت الذى شهدت فيه شواطئ مطروح المفتوحة حالة عدم استقرار، بسبب ارتفاع الأمواج وارتفاع المد والجذر، ووجود سحب ونشاط الرياح على مسطح البحر، اتخذت المحافظة حزمة من الإجراءات على جميع الشواطئ، من شأنها حماية المصطافين من الغرق، ضمن إجراءات السلامة لحماية المواطنين من تقلبات البحر في عدة أماكن بمدينة مرسى مطروح.

5 إجراءات على شواطئ مطروح المفتوحة

ونفذت مدينة مرسى مطروح 5 إجرات على شواطئ مطروح المفتوحة، بحسب رضا جاب الله، رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، لحين استقرار أحوال الشواطئ وهي كالتالي:

- منع نزول المصطافين على الشواطئ المفتوحة شرق وغرب المدينة حتى تستقر حالة البحر.

- السماح لجلوس رواد الشواطئ بالجلوس بالبرجولات وتحت الشماسي للاستمتاع بنسيم البحر، واللعب على الشاطئ من الخارج مع الأطفال، والتصوير والتنسيق فقط دون النزول.

- رفع الرايات السوداء علي الشواطئ المفتوحة لتحذير المواطنين من خطورة البحر في الاستحمام.

- توجيه المصطافين الراغبين في نزول البحر، إلي الشواطىء المحاطة باللجان والألسنة الصخرية، وسط مدينة مرسي مطروح للنزول والاستحمام د، لوضعها المستقر الآمن ووجود غطاسين عليها من شركة الغطس المتخصصة المتعاقدة مع مجلس المدينة للحماية من الغرق.

- متابعة لجنة الشواطئ بمجلس المدينة جميع الشواطئ المفتوحة، والمرور عليها والتواصل مع المستأجرين، وأصحاب الرخص، بشأن مدى تطبيق إجراءات السلامة والحماية من عدم استقرار حالة البحر، لحين عودته لطبيعته.

إجراءات حماية المصطافين

وأكد اللواء خالد شعيب، محافظ مرسي مطروح، في تصريح لـ«الوطن»، اليوم السبت، أن الهدف هو حماية المصطافين على البحر، أهم من أي شىء آخر، وفي ظل حالة عدم استقرار البحر المفتوح، نتخذ إجراءات حماية للحفاظ على أرواح المواطنين، ويتم متابعة حالة الشواطئ من مجلس مدينة مطروح، وهناك لجان يجري متابعتها بشكل يومي، مع العاملين في الشواطئ وشركة الغطس، ونقدم جميع الخدمات التي توفر راحة للمصطافين وقضاء مصيف متميز، مع إجراءات السلامة والحماية للحفاظ علي الأرواح من الغرق، ونتمنى لجميع زوار مطروح قضاء أفضل الأوقات على شواطئ المحافظة.