تعرف على أرخص شواطئ مطروح.. أسعارها تبدأ من 5 جنيهات

تتميز مدينة مرسى مطروح بانتشار العديد من الشواطئ الممتدة من شرق المدينة وحتى أقصى الغرب لمسافة تزيد عن 50 كيلومترًا، وتعد شواطئها ضمن الأجمل في العالم من حيث النقاء والنظافة وجمال الألوان الفيروزية التي تجذب إليها المصطافين من جميع أنحاء مصر للاستمتاع لها وبجمالها.

أجمل شواطئ مطروح

وأكدت صباح توفيق مدير عام إدارة السياحة والمصايف بمحافظة مطروح، اليوم الخميس، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن شواطئ مطروح من أجمل الشواطئ المطلة على حوض البحر الأبيض المتوسط من حيث الرمال البيضاء الناعمة والطبيعة الخلابة وألوانها المميزة، أبرزها: «عجيبة، الأبيض، الغرام، كليوباترا، البوسيت، الليدو، العوام، الباسنت، روميل، الفيروز، باب البحر، الرميلة، مينا حشيش، علم الروم»، وتشهد إقبالًا شديدًا على مدار موسم الصيف، ويوجد بها جميع الخدمات من شركة إنقاذ للغرقى ودورات مياه وكافتيريات ومطاعم، إلى جانب النظافة والمتابعة المستمرة من مجلس المدينة تحت إشراف اللواء خالد سعيد محافظ مطروح الذي يقوم بالمرور عليها ويلتقي المصطافين ويتحدث معهم.

أسعار شواطئ مطروح

وتفتح شواطئ مطروح أبوابها أمام جميع الزائرين يوميًا بالمجان ويبلغ عددها أكثر من 15 شاطئًا، باستثناء بعض الشواطئ التي تتطلب دفع رسوم، منها شاطىء عجيبة بتذكرة 5 جنيهات للفرد، وشاطيء روميل بذات القيمة، وشاطىء الغرام الخاص بسعر 50 جنيهًا، تشمل الشماسي والكراسي على البحر.

وتتمتع الشواطئ بالعديد من المميزات منها، بازارات ومطاعم وكافتيريات وممشى ومسرح صيفي وباركينج للسيارات وشاليهات لإيجار اليوم الواحد، بالإضافة إلى دورات مياه مجهزة.