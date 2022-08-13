نشأت الديهي يشيد بالتعديل الوزاري: أمامكم فرصة ذهبية لتحقيق النجاح

طالب الإعلامي نشأت الديهي، بضرورة العمل على إعادة الاحترام للصحافة، فعندما يقوم صحفي أو إعلامي بابتزاز أحد يُحاسب بالقانون، «لو في صحفي فاسد تتقطع رقبته»، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر شخص انتقد الحكومة منذ 2013 حتى الآن، فالرئيس طالب الوزراء بالحديث مع المواطنين بسهولة، وكشف عن أخطاء وقع فيها بعض الوزراء، وذلك خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN».

وزير الصناعة المهندس أحمد سمير أصغر وزير في الحكومة

وأضاف «الديهي»، أن وزير الصناعة المهندس أحمد سمير أصغر وزير في الحكومة، حيث كان يشغل رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، ولديه تجربة في إدارة بعض المصانع، موجهًا حديثه لوزير الصناعة الجديد قائلاً: «نريد تعميق وتوطين الصناعة المصرية، ودعم المشروعات الصغيرة ومتوسطة الصغر لإحداث طفرة صناعية»، موضحًا أن أحمد عيسى وزير السياحة الآثار الجديد خلف الدكتور خالد العناني، خبير مصرفي، فصناعة السياحة بيزنس.

وتابع الإعلامي نشأت الديهي: «ربما يريد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن يكون القطاع السياحي منتج، ولهذا استعان بشخص من القطاع المصرفي، فمن المؤكد أن رئيس الوزراء لديه وجهة نظر لا يعرفها، وزير السياحة والآثار الجديد جاي من حتة بعيد».

الديهي للوزراء: اكتبوا أسماءكم بأحرف من نور

ووجه الديهي رسالة للوزراء الجديد: «أماكم فرصة ذهبية لتحقيق النجاح، وكتابة أسمائكم بأحرف من نور، شدو حيلكم، لأن البلد في حاجة إليكم».

وأوضح أن التعديل الوزاري شمل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ليس بهدف تغير التطوير الذي يحدث في ملف التعليم، «مش عايز أقول طارق شوقي زهق، الرئيس قال أكتر من مرة طلعتوا عين الراجل، كما أن وزير التعليم الجديد لن يقوم بإعداد مشروع جديد للتعليم، مشروعات الدولة القومية مش هزار، السيناريو مكتوب، والقائم بالعمل يكمل ما بدأ من تطوير»، موضحًا أن المجتمع المصري غير مهتم حتى الآن بتطوير التعليم.

وأردف: «المجتمع مش هاضم لحد دلوقتي فكرة تطوير التعليم، وطارق شوقي لم يقم بشيء من تلقاء نفسه، ولكن مشروع تطوير التعليم قام على إعداده مجموعة من العلماء، تغيير طارق شوقي لا يعني إعادة الغش الجماعي مرة أخرى».

وواصل: «محدش قال كده، وده مش هيحصل، وتطوير التعليم لن يحدث في يوم وليلة، مفيش ولي أمر عايز ابنه يفشل، والناس اللي بتسرب الامتحانات مش عايزة السبوبة تضيع، البيئة الآن غير صالحة لإنتاج تعليم حقيقي».