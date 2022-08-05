خبيرة: لا يوجد خطر كبير من التغير المناخي.. ونعمل على التكيف معه

قالت الدكتورة منى قيصر، رئيس قسم الجيولوجيا في كلية العلوم بجامعة قناة السويس وعضو الأمم المتحدة، إن العالم يعمل حاليا على التكيف مع التغيرات المناخية، مشيرة إلى عدم وجود ما يهدد العالم من مخاطر جسيمة.

وأضافت قيصر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «كل ما نعيش فيه من تغير مناخي ليس وليد اليوم ولكن نتاج أزمات متتالية موجودة منذ أكثر من 50 عاما مع التطور الصناعي واستخدام الوقود الأحفوري ووجود ثقب الأوزون».

وأشارت قيصر إلى أن مصر بدأت بالفعل منذ فترة طويلة في متابعة التغيرات المناخية والعمل على وضع حلول بديلة للأزمات التي قد تتعرض لها البلاد.

مخرات للسيول

وقالت الدكتورة منى قيصر إنه فيما يتعلق بأزمات السيول فإن مصر تتنبأ بها عن طريق هيئة الاستشعار عن بعد والمراصد المختلفة، التي ترصد المخاطر المحتملة للاستعداد لها ووضع حلول للاستفادة منها.

وتابعت «وزارة الري بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية في بعض المناطق المعروف عنها تعرضها للسيول تعمل مخرات وبيارات لحجز مياه الأمطار للاستفادة منها وعدم إهدارها وظهر هذا مؤخرا بشكل كبير في سيناء والبحر الأحمر».

تأثر المحافظات الساحلية بظاهرة النحر

وقالت قيصر إن بعض المحافظات الشمالية المطلة على البحر المتوسط تقع ضمن المناطق التي تتعرض إلى ظاهرة النحر بسبب ذوبان الجليد في القطب الجنوبي ضمن التغير المناخي.

وأضافت أن الذوبان يعمل على ارتفاع منسوب سطح البحر، ما سيؤثر بالسلب في دول حوض البحر المتوسط بسبب ظاهرة «النحر»، بسبب قوة الأمواج والتيارات المائية الشديدة.

وأشارت إلى أن القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخذت بالفعل خطوات مهمة لمكافحة هذه الظاهرة وعدم تأثيرها على الشواطئ بشكل كبير وخاصة شواطى الإسكندرية.

وقالت إن دلتا مصر أيضا تأثرت بنفس الظاهرة جزئيا إلا أن هناك اتجاهات من الدولة لزيادة الرقعة الزراعية في العديد من المحافظات وخاصة في منطقة سيناء والصحراء الغربية ومنطقة الدلتا الجديدة بالتوازي مع استغلال مياه الأمطار.

وأضافت أن العالم أجمع يولي قضية التغير المناخي اهتماما كبيرا، مشيرة إلى أن هيئة الأمم المتحدة تتابع مع الدول العظمى والدول النامية من خلال المؤتمرات مثل مؤتمر التغير المناخي الذي سوف تستضيفه مصر قريبا.