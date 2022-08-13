ضبط منتجات لحوم غير صالحة في حملة للطب البيطري بالغردقة

شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر، برئاسة الدكتور محمد السيد براوي، مدير عام الطب البيطري، حملة تفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية بمدينة الغردقة، بالاشتراك مع مباحث التموين، وتمكنت من ضبط كميات من اللانشون واللحوم الفاسدة، وذلك بناءً على توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وتكليفات السيد القصير، وزير الزراعة.

ضبط لحوم غير صالحه للاستهلاك الآدمي بالغردقة

اسفرت الحملة المكونة من لجنة من أطباء المجازر والتفتيش بالمديرية، برناسة الدكتور وحيد محمد شمروخ، رئيس قسم المجازر، عن ضبط لحوم فاسدة بإجمالي 290 كيلوجرام لانشون مصاب بالعفن ومتغير الخواص، وكميات من أسماك الرنجة والكبدة غير صالحه للاستهلاك الآدمي.

وتم تحرير المحاضر اللازمة والعرض على الجهات المختصة بمدينة الغردقة لمباشرة التحقيقات.

حملة لإزالة الإشغالات بالغردقة

وفي سياق آخر، شنت أجهزة مجلس مدينة الغردقة، برئاسة اللواء أشرف البيه، رئيس المدينة، حملة إشغالات على المحلات، لضبط الشوارع وتسهيل الحركة المرورية، أسفرت عن سحب عدد من الرخص المنتهية في نطاق حي جنوب الغردقة.

ومن جانبه، أكد اللواء أشرف البيه، رئيس مدينة الغردقة، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم السبت، على استمرار المرور على المحلات التجارية والمقاهي والكافتريات، وإزالة الإشغالات، والاهتمام بالنظافة العامة في شوارع مدينة الغردقة، تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بإزالة جميع الإشغالات، وتغريم المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على الجهات المختصة.

جمارك سفاجا تضبط 11 محاولة تهرب جمركي

كما تمكنت جمارك سفاجا، بالتنسيق مع مباحث الميناء، من ضبط 11 محاولة تهرب جمركي لعدد من الأقراص المخدرة، وطبنجة، وكمية من الأدوية البشرية، ومستحضرات تجميل، وغذاء ملكات النحل، بحوزة 11 راكباً قادمين من دول عربية.