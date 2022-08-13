تفاصيل إعادة أنثى الدولفين «طيبة» إلى بحر الغردقة.. «كانت في حالة إعياء»

شهدت شواطئ مدينة الغردقة، حدثا فريدا من نوعه اليوم السبت، إذ نجح فريق من باحثي علوم البحار ومحميات البحر الأحمر وجمعية المحافظة على البيئة «هيبكا» وفريق طبي متخصص، في إعادة أنثى الدولفين «طيبة» إلى البحر مرة أخرى وذلك عقب شفائها بعد مرور أسبوعين من علاجها.

إعادة أنثى دولفين إلى البيئة البحرية

وأشار الدكتور تامر كمال مدير المحميات الطبيعية بمحافظة البحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن»، أن شواطئ الغردقة شهدت حدثًا بيئيًا فريدًا من نوعه إذ نجح فريق في إعادة أنثى دولفين المعروف باسم الدولفين طيبة لبيئتها بعد إنقاذها من النفوق وعلاجها وتأهيلها لمدة أسبوعين وتمام شفائها.

تفاصيل العثور على أنثى الدولفين «طيبة»

ومن جانبه، أشار الدكتور محمود دار مدير معهد علوم البحار بالغردقة والمشرف على الفريق المعالج للدولفين، أن الدولفين لأنثى من النوع ذات الأنف الزجاجية، ويبلغ طولها 2 متر حيث عثرت عليها أجهزة محميات البحر الأحمر على شواطئ أحد الفنادق السياحية في حالة إعياء وإرهاق شديد وتعرضها لجرح غائر وضعف في الوظائف العامة للجسم.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن فريقا طبيا من معهد علوم البحار بالغردقة أشرف على علاج أنثى الدولفين بالتنسيق مع محميات البحر الأحمر وتم خضوعها للعلاج والرعاية من جانب باحثي علوم البحار ومحميات البحر الأحمر وفريق طبي متخصص لمدة أسبوعين داخل حوض مائي مجهز.

ونجح الفريق الطبي في إنقاذ الدولفين طيبة من النفوق، بالتنسيق مع محميات البحر الأحمر وفريق معهد علوم البحار بالاشتراك مع جمعية المحافظة على البيئة، لإعادتها اليوم إلى بيئتها الطبيعية بالغردقة بعد تماثلها الكامل للشفاء وقدرتها على السباحة والحصول على الغذاء.