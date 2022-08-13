حزب «المؤتمر» يشيد بالتعديل الوزاري: اختيارات موفقة

قال مجدي مرشد القائم بأعمال رئيس حزب المؤتمر، إن التعديل الوزاري الذي وافق عليه مجلس النواب اليوم، وشمل 13 حقيبة وزارية، يحمل الكثير من الإشارات الإيجابية، إذ أن تغيير وزيري التربية والتعليم والصحة نادى به الكثيرون من قبل، «ده كان مطلب لمعظم المواطنين، وكان أولوية، والاختيار كان موفق».

الوزراء الجدد سيحاولون حل المشكلات والعقبات

وأضاف «مرشد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على قناة «DMC»، أن الوزراء الجدد سيحاولون جاهدين حل المشكلات والعقبات والأزمات التي واجهت الوزراء السابقين.

التأمين الصحي الشامل أولوية كبرى

واستطرد: «فيه حاجات ملحة يطلبها الشارع والمواطن بالنسبة للتعليم، والأمور التي لم تكن واضحة من قبل بسبب وجود بعض اللبس في المنظومة التعليمية خلال الفترة الأخيرة، وهو ما سيجري إيضاحه للناس حتى تكون المنظومة التعليمية الجديدة واضحة المعالم بالنسبة للطلاب، وهو أمر مهم سيقوم به الوزير الجديد».

وأوضح أنه بالنسبة لوزارة الصحة فإن التأمين الصحي الشامل أولوية كبرى يجب أن يهتم بها الوزير الجديد، وسيعمل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة الجديد، في حل المشكلات والأزمات التي كانت تواجه المواطنين من قبل.

وتابع: «فيه حقائب وزارية لا تمس الشارع المصري، ولذا لم يكن هناك ترقب لوجود تغيير في تلك الوزارات».