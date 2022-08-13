«صناعة النواب»: الوزير الجديد على دراية بالمشكلات التي تواجه القطاع.. واختياره في محله

قال النائب محمد سعد عوض الله، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن وزير الصناعة الجديد أحمد سمير، رجل صناعي من الطراز الأول، مشيرا إلى أن وجوده في الوزارة خلال الفترة المقبلة يساهم في حل الكثير من المشكلات، كونه على دراية كاملة بكل المشكلات التي تواجه قطاع الصناعة المصري: «الاختيار جاء في محله».

تقليل الأعباء على المنتجات المصرية

وأضاف «عوض الله»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، على فضائية «DMC»، أن الوزير الجديد يسعى إلى تقليل الأعباء على المنتجات المصرية للمساعدة في التصدير، وحتى تكون الأسعار مناسبة للمنتجات وتروج عالميا: «الوزير الجديد إضافة للصناعة، وكان فيه احتفالية في مجلس النواب اليوم بعد اختياره كوزير حيث كان يشغل منصب رئيس لجنة الصناعة».

مشكلة الأراضي أهم التحديات التي تواجه الوزير

واستطرد: «من أهم التحديات التي نواجها حاليا هي مشكلة الأراضي، ولازم يكون فيه نوع من التسهيل على المستثمرين سواء في امتلاك الأراضي أو البناء عليها، ووجود رئيس اللجنة الاقتصادية بالنواب في التعديل الوزاري الجديد يساهم في حل مشكلات الصناعة بسبب درايته الكاملة بهذا الملف».

وأوضح أنه يجب تخفيف الأعباء على المصنعين في مصر من أجل تعزيز التصدير الخاص بالمنتجات المصرية لكافة دول العالم، وذلك لن يتم إلا بحل المشكلات القائمة بين وزارات المالية والصناعة والتخطيط: «نسعى لتطوير المنتج المحلي وتصديره للخارج وأن يكون قابلا للمنافسة العالمية».