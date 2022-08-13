تحالف الأحزاب: ترشيح عدد من المتخصصين للإسهام الإيجابي في الحوار الوطني

استجاب تحالف الأحزاب المصرية إلى طلب مجلس أمناء الحوار الوطني الذي سيتولى إدارة الحوار بشأن تقديم ترشيحات أحزاب التحالف للمقررين والمقررين المساعدين الأصليين والاحتياطيين للجان الخمسة عشر المنبثقة عن المحاور الثلاثة وهي المحور السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

يأتي ذلك انطلاقا من دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعقد مؤتمر للحوار الوطني لمناقشة المشاكل والتحديات التي تواجهها مصر حاليا في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية للعبور بمصر للجمهورية الجديدة.

وأعلن تحالف الأحزاب المصرية أنه تم ترشيح عدد من المتخصصين من قبل أحزاب التحالف بمتوسط مرشحين أصليين ومرشحين احتياطيين لكل لجنة من اللجان الخمسة عشر بهدف الإسهام الإيجابي من جانب تحالف الأحزاب المصرية في إنجاح مؤتمر الحوار الوطني والوصول إلى مخرجات تحقق الهدف من الحوار الوطني وتحقق تطلعات الشعب المصري العظيم في مستقبل أفضل وحلم الرئيس عبدالفتاح السيسي في العبور للجمهورية الجديدة.