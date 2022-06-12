«الأحزاب المصرية»: نتحدث في كل الموضوعات بحرية تامة «مفيش حجر علينا»

قال تيسير مطر الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية ورئيس حزب إرادة جيل وعضو مجلس الشيوخ، إن التحالف لديه مبادئ رئيسية، هي الوطن والمواطن المصري والوحدة الوطنية، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي «خط أحمر»، وبالتالي فإنه لا يقبل أن يتحدث أي حزب آخر خارج التقاليد التي تليق برئيس مصر.

حرية تامة في تناول كل الموضوعات

أضاف مطر، خلال حواره ببرنامج الحوار الوطني على قناة اكسترا نيوز، من تقديم الإعلاميين همام مجاهد وأية لطفي، أن القوات المسلحة والشرطة المصرية رمز الأمن في مصر، ولولاهما، والتضحيات التي يقدماها لما كان هناك حوار وطني، بعدما قاما بحماية ثورة الشعب المصري في 30 يونيو 30 يونيو.

وتابع الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية: «نحن مقتنعون بهذه المبادئ، ونتحدث في كل الموضوعات بحرية تامة، وكل حزب يمكنه الادلاء برأيه، وبما يناسبه، ونطبق الديموقراطية بمنتهى الوضوح».

وأكد أن «هناك أولويات ورؤى نضعها ووجهات نظر سنعرضها في بعض المحاور، مثل المحور الاجتماعي والحريات، والمحور السياسي، وما يتعلق به من قوانين وتشريعات والمحور الاقتصادي، ووجهة نظرنا في كيفية توطين الصناعة».

التطلع نحو المزيد من الحريات

وأشار إلى أنّ الحزب يتطلع إلى المزيد من الحريات للإعلام والمساجين، وعلى منصات التواصل الاجتماعي في إطار المحددات، على ألا يكون معنى الحرية توجيه الإهانات والتحريض والهدم، موضحًا: «نؤمن بأن هناك حريات تامة وكل شخص يمكنه التعبير عن رأيه في إطار القانون والاحترام».

وثمن تفعيل العفو الرئاسي: «سنركز على النواحي السياسية والاجتماعية، وبالنسبة لنزول الشارع والتواجد مع المواطنين، فلا يوجد حجر علينا، لكن الأمر يعتمد على إمكانيات كل حزب».